祖宗贈「超級筍工」？傳兵馬俑日挖2小時月賺6000元　文物局闢謠

到考古現場親自挖掘，是許多歷史愛好者的夢想。近期，網絡有消息稱，在兵馬俑每日挖掘2小時便可月入6000元（人民幣），簡直是祖宗給現代人提供的「鐵飯碗」，尤其兵馬俑預計還能挖700年。



影片在網絡引發熱議，不過陝西省文物局工作人員否認消息，表示考古工作人員的薪資不是根據工作時長判斷，是依照標準統一發放。而且，在發掘到關鍵時刻，可能連續24小時都不能停，並非如網民所說的「有錢有閒」。



近日流傳的影片並非「新料」，被多次傳播又多次闢謠。不過在中國考古愛好者心目中，在秦始皇陵兵馬俑考古挖掘一直都是「夢想中的職業」。陝西省博物館闢謠後，一眾網民調侃稱「懸著的心終於死了」，但也有網民仍積極自薦，「我會挖土，讓我去！」亦有網民對「還要再挖700年」表示疑惑。

據「中國考古」去年的報道，秦始皇兵馬俑一號坑已發掘三分之一，二號坑已發掘五分之一。兵馬俑一二號坑全部發掘或需百年，甚至更長的時間。三號坑已全部發掘完。四號坑存在較大爭議，最新勘探數據表明，可能不存在。

陜西省文物局的工作人員也曾回應，「再挖700年」的說法並不準確，兵馬俑發掘工作要根據計劃向國家文物局提出申請，得到批覆後才能進行，每次都要按照申請的指定位置進行發掘，並非以時間計算。