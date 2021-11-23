4名地質人員雲南遇難　同業：每天都遇毒蛇　有兩名同事摔斷脊椎

11月13日，中國地質調查局4名隊員進入雲南哀牢山山區後失聯。經過多日搜救，4人於周一（22日）被找到，但均已遇難，目前相關原因正在調查中。

有地質人員向內媒介紹平日工作時遇到的危險，表示曾有兩名年輕同事在外出考察時摔斷了脊椎，其中一人或要在輪椅上度過餘生。



中國地質調查局4名隊員進入雲南哀牢山山區後失聯。經過多日搜救，4人於周一（22日）被找到，但均已遇難。據搜救者目測，4名遇難者衣冠較為完整，無被野獸侵害跡象。（中國新聞周刊）

38歲的浙江省地質調查院工程師蕭華接受內媒《都市快報》採訪時表示，他從事野外勘察工作8年，在全省爬遍了至少上百座山；至於全國去過哪些地方、爬過哪些山，蕭華稱「太多了，實在數不過來記不起來」。

蕭華回憶在2013年11月考察甘肅省一座海拔3000多米的山時表示，當時他背著近5公斤重的各種裝備，以及各種礦石標本長時間跋山涉水。當地有的坡角傾斜達60多度，他只能抓著野草緩慢下移，當時他爬越的垂直高度總計1700米。到了山腳下，他又累又餓，已經虛脫了，他僅憑著一絲意識走到停車的地方。

蕭華又表示，在浙江金華和麗水考察時，平均每天都能遇見毒蛇。他又指，在考察時，暗布在叢林的野豬夾防不勝防，一旦被夾住了，一個人根本掰不開，需要兩個人用工具合力打開。

蕭華又說：「我以前的單位，是在甘肅的一家地質部門。單位裡曾有兩個小夥子，外出考察時，摔斷了脊椎，一個小夥一輩子可能都要在輪椅上度過，還有一個現在康復中。」