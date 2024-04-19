性感女曼谷遭飛車黨搶CHANEL　損失逾8萬　發文籲出國打扮樸素點

一名內地女子日前在泰國曼谷旅遊，被經過的飛車黨強搶價值5萬元人民幣（約合5.4萬港元）的CHANEL手袋，袋中有11萬泰銖（約合2.3萬港元）現金和護照等證件。事發後，女子向泰國警方報警。她亦在社交平台發文提醒，「出國旅遊的人士在穿着打扮上，應保持樸素和低調，以減少成為犯罪目標的風險。」



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事發於周三（17日）晚，當事人劉女士獨自一人身着性感的黃色連身裙，站在曼谷街頭等待網約車，突然被一輛經過的電單車強搶手袋。閉路電視畫面顯示，電單車先是停在劉女士身後，其後突然加速接近並成功搶走其價值5萬元人民幣的CHANEL手袋。

劉女士表示，手袋內還裝有11萬泰銖、身份證和護照，以及一些化妝品，合共損失大概8萬至9萬元左右。她續指，目前已在泰國報警並錄了筆錄，但警方後續未有給自己答覆。此外，亦有向中國駐泰國大使館尋求幫助，「已辦好旅遊卡補簽回國。」

劉女士還指，曝光事件是為了提醒大家注意安全，「我來這邊就掉以輕心了，如果我當時有防備心的話，他是搶不走這個包包的。」劉女士坦言自己的問題也很大，「因為戴了非常多的首飾，可能比較引人注目吧。」

劉女士建議，「出國旅遊的人士在穿着打扮上，應保持樸素和低調，以減少成為犯罪目標的風險。」並稱泰國針對中國遊客的犯罪事件並不罕見，在國外應隱藏自己的財力，避免不必要的炫富行為。

網民點睇：

「出國必備帆布包。」

「我在泰國的時候晚上都不敢出酒店。」

「經常去泰國的人都知道泰國機車賊是非常正常不過的了。」

「要說社會治安還是咱國內好。這泰國有信仰也不靈了，明搶。」

「雖然不是想指責受害者不應該背大牌包包，但是出門在外的朋友們一定要裝窮啊！」

