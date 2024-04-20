網傳湘潭大學生偷外賣被毒死　警方：死者是被室友投毒

4月19日，湖南湘潭。網傳湘潭大學有學生因外賣經常被偷，在外賣中投毒致偷外賣的學生被毒死，事件引發網民熱議。4月19日上午，湘潭大學黨委宣傳部表示，網傳偷外賣被投毒不屬實，其他情況仍在調查中。



今天（20日），湘潭市公安局雨湖分局發佈通報稱，湘潭大學在讀研究生張某某（男，25歲）疑似被投毒，4月13日，經多方搶救無效，因多器官衰竭死亡。公安機關偵查發現，與張某某在校同寢室的周某某（男，27歲）有重大作案嫌疑。目前，犯罪嫌疑人周某某已被湘潭市公安局雨湖分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。湘潭大學亦發布最新情況通報，稱全力支持公安機關辦案。



此前，疑似受害人姊姊曾在網絡發聲，稱弟弟是中毒身亡但並未偷外賣，希望能嚴懲兇手跟追究造謠者責任。



網傳微信對話畫面顯示，湘潭大學一名研究生因經常發現外賣食物被人偷去，於是找一名讀化學的同學，從實驗室中拿了少量有毒化學品秋水仙鹼放在自己的外賣中，然後又將外賣食品放回外賣櫃「釣魚執法」。

結果偷外賣的是另一宿舍樓的研究生，偷吃外賣的學生感到不舒服曾到醫院檢查，驗出是中毒，但在送醫途中死亡。湘潭大學黨委宣傳部表示，網傳偷外賣被投毒不屬實，其他情況仍在調查中，說法引發熱議。

據《澎湃新聞》報道，在涉事湘潭大學琴湖學生公寓，有同學證實，張某某就讀於湘潭大學馬克思主義學院，為該校研二學生，其宿舍位於琴湖學生公寓10棟6樓。該樓層有十多間寢室，居住的大部分為湘潭大學法學院研究生，張某某為後來插入。

4月20日，湘潭市公安局雨湖分局今天（20日）發佈通報稱：2024年4月12日15時41分，湘潭市公安局雨湖分局接群眾電話報警稱：湘潭大學在讀研究生張某某（男，25歲）疑似被人投毒。接警後，湘潭市公安局雨湖分局立即開展調查工作。

經查，4月7日，張某某因身體不適到醫院就醫。4月13日，張某某經多方搶救無效，因多器官衰竭死亡。公安機關偵查發現，與張某某在校同寢室的周某某（男，27歲）有重大作案嫌疑。目前，犯罪嫌疑人周某某已被湘潭市公安局雨湖分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

公安機關提醒，網絡不是法外之地，請廣大網民不信謠、不傳謠、不造謠。

同日，湘潭大學發布《情況通報》指，4月7日，張某某因身體不適到醫院就醫。13日，經多方搶救無效後死亡。對此，學校深感悲痛。張某某去世一事已由屬地公安機關立案調查。學校全力支持公安機關依法辦案，並積極做好善後工作。

疑似受害人姊姊：追究製造『偷外賣』謠言的人責任

據了解內地網絡上，此前就有多位自稱是受害人好友的人留言「我們也在等結果，但真不是網上說的偷外賣，希望大家換位思考一下，我們作為朋友真的難受。」，他們說，「他不是偷外賣的，和他接觸過的人都知道他是個善良的好人。」

另有傳言稱，死者和嫌疑人均為同寢室，是因個人矛盾曾多次申請調換寢室未果，4月19日下午，疑似受害者的姐姐登錄他的微信，發了一條朋友圈，內容稱弟弟確實因為急性中毒離世，案件正在偵破階段，文中強調，「製造『偷外賣』謠言的人也將會被追究法律責任。」

疑似受害者的姐姐寫道，「很遺憾，我的弟弟XXX不能再親自回覆你們的消息了。十分感謝 4月7日以來一路關心和幫助XX走完最後一程的朋友們！我的弟弟因急性中毒己於2024年4月13日下午13時07分10秒，在長沙湘雅重症監護室離世。警方已經介入，目前案件正在偵破階段。今天看到網路上的一些謠言，令人痛心，我們相信中國的法律會嚴懲凶手，製造『偷外賣』謠言的人也將會被追究法律責任。」

另外，有自稱是張某某本科班長的網友稱：「他是我們朝夕相處4年的同學，是我的學委，是我的搭檔，畢業時搞班級事務，負責所有人的畢業論文，我負責檔案。我焦慮的時候，他弄完自己的事情幫我做事，我給班級爭取榮譽的時候他告訴我遇到我是班級的幸運，二戰（考試）的時候考試前特地見面鼓勵我和二戰的同學。我以為明年6月我會開心的跑到湘潭參加他們的畢業典禮……他努力，善良，負責，正直，這麼好的人憑什麼在遭遇不幸時還要被別人造謠。」

據內地法律，如果他明知毒物可嚴重傷人或致人死亡，則可定性故意傷人甚至故意殺人，最少刑期是10年。

網民點睇：

「應該是宿舍的人投毒。只是為了掩飾說成他偷外賣被毒死。現在有攝影機，有高科技手段，應該查得到是誰。警方加大力度啊！！」

「大學住寢室，因為大家來自五湖四海，不少都有各種各樣的矛盾，但是投毒去害同學，真是太惡毒了。。。想到了，朱令案。」

「支援起訴這些造謠的」

