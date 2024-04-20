有片｜白髮老人街頭擺攤被勸離　當街向城管下跪　網民反應兩極

日前，網絡流傳一段「流動攤販老人對城管下跪」的影片，引發網絡熱議。湖南省衡陽市祝融街道發布通報稱，因為城管當時勸離老人，但老人不願意離開，城管就扣留了老人的秤具。老人突然情緒激動下跪被遊客拍下。



官方通報稱，涉事隊員對自身行為進行了深刻反省，對沒能及時攙扶老人表示深深的自責和內疚。祝融街道黨工委已對涉事隊員進行嚴厲批評教育。



4月18日上午，南嶽區祝融街道綜合行政執法大隊在日常巡查中發現，南嶽大廟前坪有一老人在流動叫賣，執法隊員對老人進行勸離，老人堅持不願離開，執法隊員遂暫扣了其秤具。

影片中可以看到老人在索回秤具的過程中情緒激動，突然下跪，執法隊員隨後將秤具還給了老人，老人離開現場。整個過程持續3分鐘左右，被遊客拍攝發至網上。因為關於城管和攤販的爭執在內地時有發生，許多網民都很同情老人的遭遇，引發廣大討論。

衡陽市祝融街道發布通報還原事情經過，強調涉事隊員對自身行為進行了深刻反省，祝融街道黨工委已對涉事隊員進行嚴厲批評教育。

衡陽市祝融街道稱，下一步，街道將迅速召開教育培訓會，進一步提升執法隊員規範執法、文明執法水平，並將採取人性化的措施，因地制宜、疏堵結合，規範流動叫賣行為，避免類似事件再次發生。

不過對於官方的處置和事件的緣由網民的反應不一。有網民認為老人確實違法在先，「不是誰下跪就有理」；但亦有不少網民認為，應該要體恤老人和這些攤販的生計，要懂的體恤基層人民的生活。

網民點睇：

討個生活，何必沒收人家東西呢？

販夫走卒引車販漿，自古以來都是卑微而正常的職業。應該做的事情是怎麼幫助大家把生計合理的維持下去，而不是想盡方法切斷大家的生計，無情的把最基層人民的生活扔向一邊。

這回站城管，依規辦事，沒錯，老頭錯就是錯了。不是錯了下跪就有理，這個批評也不對，城管收繳不合規流動商販的東西，按照規定沒有問題。

