河南40歲醉漢自稱書記兒子 當街調戲10歲女孩 更毆打女孩父親
撰文：ETtoday
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河南鄭州兩名醉漢近日當街調戲一名10歲的女孩。女孩稱，對方拉了自己的衣服，爸爸上前阻止卻被圍毆，只能哭著向路人求助。一名醉漢自稱是當地書記的兒子，該說法遭官方打臉，「兩人無血緣關係。」
據《魯中晨報》報導，近日，有網友發布影片稱，鄭州兩名醉酒男子出言動手調戲10歲女孩，女孩爸爸林先生上前理論被多人毆打。林先生表示，對方一人在動手時，叫囂自己是新鄭市龍湖鎮書記的兒子。
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影片中，穿著白色上衣的女孩指著醉漢說道，「他拉我衣服！」隨後林先生上前向對方理論，怎料對方情緒失控將他踹倒在地，與一旁的友人一起圍毆他。女孩大聲哭喊著，「別打我爸爸！有人打我爸爸！」
針對此事，昨（18）日，當地警方表示，打人者徐男（40歲）與劉男（38歲）等人聚餐飲酒後，徐男酒後對林先生的女兒言語不當，引發對方不滿。隨後雙方發生肢體衝突。徐男主動挑起事端，涉嫌尋釁滋事犯罪。目前，徐男已被採取刑事強制措施。
報導指出，龍湖鎮政府的工作人員今（19）日回應，「我們領導才40多歲，徐男跟政府官員一點關係都沒有。」
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