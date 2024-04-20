為搵工可去到幾盡？男子廣州地鐵廣告屏幕投CV　獲逾30間公司聯繫

內地社會愈來愈「捲」，為了找到理想工作，一些求職者奇招盡出，以與眾不同的方式展現自己。近日，畢業於湖南湘潭大學的向瑤函便直接把自己的簡歷投在廣東廣州地鐵一出口廣告屏幕上，周五（19日），他透露已有30多間公司聯絡他。



「大家找工作和找對象都不容易」，4月13日至4月17日，廣州地鐵珠江新城站B1出口，向瑤函的簡歷以非常吸睛的方式呈現在公眾面前，廣告上展示了他過去獲得的一些獎項，右下角附上了其微信二維碼，左邊則放上了一張臉被擋上的照片。之所以不露臉，是因為尷尬，「我在通道口老遠一眼看到燈箱，整個人就開始喘不過氣，心砰砰跳，要露臉我估計都不敢看，當時站了20分鐘才鼓起勇氣，趁人少請一位陌生夥伴幫我拍照」。

據介紹，向瑤函最後一份工作是在去年5月離職，當時他在一間穀物任職高級數據分析師。後來，他致力成為一名人工智能（AI）方面的講師，但當意識到自己能力還有不足後，他遂決定繼續求職數據分析。而在地鐵上投簡歷廣告的想法則來源於其一位了解很多推廣渠道的朋友。他表示，從成本收益角度而言，地鐵廣告是一個非常好的選擇，因人流量大，價格也不高，1000元人民幣就可以投5天。

於是，他立即聯繫了廣州地鐵的工作人員，並選擇了廣州地鐵珠江新城B1出口，因其處於走廊的正對面，只要市民從該出口出，就100%能夠看到廣告。

而廣告正式投放後，向瑤函表示，路人普遍覺得有趣，不過在大家都趕着出站的情況下，通常人們只會看兩三秒，然後便離去。

對於在地鐵投放個人簡歷的行為，向瑤函不敢告知家人，朋友反應也兩極，部分人覺得他太瘋狂了，認為還不如把資源花在招聘App上。但他態度積極，並在網上大方分享自己的故事，引發網友熱議，部分網友還不解稱，如此優質的簡歷應該投到高檔小區的電梯，因沒有老板會坐地鐵。

不過付出還是有不少收穫，向瑤函透露，截至周五早上，有約30間公司的HR甚至老板主動聯繫他，以中小型企業居多。目前，他已相中當中十幾間，並開始參與面試。