更有性價比？內地大學生縣城就業比例上升　平均月薪5377元

內地研究機構日前發布《中國2018-2022屆大學畢業生培養質量跟蹤評價藍皮書》（以下簡稱《藍皮書》），顯示愈來愈多大學畢業生不再「緊盯」一線大城市，而是將目光轉向小城市，應屆大學畢業生縣城就業比例明顯上升，平均收入已由2018屆的4640元（人民幣，下同）上升至2022屆的5377元。



愈來愈多大學畢業生不再「緊盯」一線大城市，而是將目光轉向小城市。（紅星新聞）

《藍皮書》顯示，應屆大學畢業生畢業半年後，在縣城就業比例明顯上升，從2018屆的20%上升到2022屆的25%，增長了5個百分點。其中，男生從2018屆的19%上升到2022屆的24%；女生從2018屆的22%上升到2022屆的27%。

而回到縣城工作的大學畢業生中，有近六成（59%）是畢業五年內一直在縣城工作，約四成（41%）是工作一段時間後再到縣城就業。在縣城工作的大學畢業生月收入，已從2018屆的4640元上升到2022屆的5377元；就業滿意度也從2018屆的67%，上升到2022屆的76%。

回縣城就業的青年更偏愛哪類工作？《藍皮書》稱，2022屆大學畢業生在縣城就業比例最高的兩大行業類，分別是教育和政府公共管理。其中教育類就業佔比為23.6%，政府及公共管理就業佔比為14.9%，相較於全國2022屆本科畢業生在這兩大行業類的就業佔比，分別高出10.6和8.1個百分點。

《藍皮書》認為，相較於全國平均水平，畢業五年後在縣城就業的大學生，儘管在升職加薪方面不佔優勢，但有更多機會進入體制內工作，工資不高卻穩定、離家近，縣城工作生活更具有性價比。