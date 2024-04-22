湖南永州男童墮河　市民邊追邊用漁網打撈　獲救時昏迷情況未明

湖南永州市有男童墮入湍急的河道，有市民一邊追一邊用漁網打撈，最終與其他市民合力救起男童。

內地傳媒報道，男童年約2歲，出事時有穿尿片，被救起時處於昏迷狀態，後被送院搶救，情況未明。



事發於4月20日，在湖南永州雙牌縣一河段，一名男童意外墮河。網傳影片顯示，男童在水面漂浮，有市民大喊「河裏掉了個小孩子！」，由於水流湍急，他們只能沿岸追着跑，並用漁網將男童打撈上岸。男童被救起後沒有反應，現場市民立即為他急救。

《紅星新聞》報道，拍片者介紹，事發在湖南永州市雙牌縣斷橋旁，由於當地有洪水，其侄子便打算用漁網撈洪水中的魚，卻聽說有男童墮河，於是帶漁網沿河一邊追一邊打撈；後來，侄子和其他居民合力將男童打撈上岸，但他處於昏迷狀態，現場有市民報警，「孩子家長趕到時，孩子被120帶去救治了，家長都懵了」。

另《大河報》報道，市民袁先生介紹，男童年約2歲，在上遊1公里處墮河，由於水流湍急，人無法下河，警察已經到場，大家只能沿岸追跑，他將自己的漁網交給另一位好心人，眾人追了6、7分鐘才成功將男童撈起。

雙牌縣城關派出所工作人員證實事件，但未有透露男童情況。雙牌縣人民醫院一工作人員稱，男童已轉到永州市內的醫院。永州市接診醫院的醫生透露，男童轉院後情況危重，有肺出血、肺水腫，反應很差。

另據知情者透露，事發時男童母親帶了2個孩子，大孩子摔倒母親去扶，男童所坐嬰兒車滑入水中，發生意外。家屬辦理相關手續後，已從醫院抱走男童。