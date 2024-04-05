1歲孫兒倒頭翻進水桶　嫲嫲走過10次竟看不見　掙扎20分鐘終溺斃

中國內地日前發生一起悲劇，一名小男孩在院子裏玩耍時，不小心掉進水桶裏，頭朝下長達20分鐘，最後不幸溺斃。最離譜的是，小男孩的嫲嫲其實就在事發現場，來回走動十幾趟都沒發現孫子出事，忙着工作的媽媽得知消息後，崩潰不已。



根據內地媒體《蓬勃新聞》報道，這起事件於3月30日發生在貴州六盤水，死者為年僅一歲的小男孩；事後，監視器畫面被小男孩的媽媽公開，只見小男孩在玩水的過程中，不慎栽進水桶裏，雙腳朝上不斷掙扎，約20分鐘停止晃動、不幸溺斃。

這宗憾事實在令人心酸：（按圖了解，慎入，畫面或令人不安）

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報道中也提到，小男孩的媽媽表示，事發時嫲嫲在一旁看手機，發現孩子不見後到處尋找，儘管經過水桶數十趟，仍未能及時發現孩子。小男孩的媽媽指出，嫲嫲把孩子抱出來後，沒有及時打電話求助，反而用手帕不斷幫孩子擦臉，直到姨媽抵達，持續按胸口、人工呼吸，接着抱著孩子衝到醫院搶救，遺憾一切都已來不及。

小男孩媽媽心痛的說，「寶寶在水裡整整泡了20分鐘」、「一條命就這樣永遠離開了我」。事件曝光後，於微博瘋傳，許多網友氣憤譴責奶奶：

．「怎麼可以瞎到這種程度」

．「兩隻小腳岔這麼開，看不見嗎」

．「才一歲的小孩，絕不可以離開大人視線的」



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