全國首宗「AI聲音侵權案」一審宣判　配音師獲賠25萬

北京互聯網法院周二（23日）對全國首宗「AI聲音侵權案」作一審宣判，認定作為配音師的原告，其聲音權益及於案涉AI聲音，被告方使用原告聲音、開發案涉AI文本轉語音產品未獲得合法授權，構成侵權，書面賠禮道歉，並賠償原告各項損失25萬元人民幣。



案情指，配音師殷某早前偶然發現其聲音被AI化，並在一款名為「魔音工坊」的APP上以「魔小璇」的名義對外出售。殷某認為行為侵害其聲音權，將「魔音工坊」的運營主體北京某智能公司等五被告起訴到北京互聯網法院，要求其停止侵權、賠禮道歉及賠償原告經濟損失、精神損失的侵權責任。

眾被告否認侵權，其中，北京某智能科技有限公司認為其APP中的聲音產品有合法來源，來自於被告某軟件公司；軟件公司稱它使用的聲音來源於被告影音文化傳媒有限公司；影音公司認為它與原告有過合作，約定經原告錄制形成的作品著作權歸屬其所有；被告平台運營商與涉案產品的經銷商，也稱自己不構成侵權。

法院認為，聲音作為一種人格權益，具有人身專屬性，任何自然人的聲音均應受到法律的保護，對錄音製品的授權並不意味著對聲音的授權，未經許可，擅自使用、許可他人使用錄音製品中的聲音，構成侵權，遂作出以上判決。