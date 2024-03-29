AI復活李玟為家人帶來二次傷害　其母要求7日內下架侵權內容

AI技術日新月異，早前有內地AI博主將已故女歌手李玟以AI技術復活，引來兩極評價。

3月28日，李玟母親委托廣東夢海律師事務所就部分網絡用戶製作、傳播「AI復活李玟」相關短片事宜發布律師聲明，提到此類影片已向李玟一家帶來二次傷害，要求自聲明發布之日起7日內下架、刪除含有上述侵權內容的相關圖片、影片及文章，否則將追究涉嫌侵權人的法律責任。



聲明稱，根據已掌握的證據資料顯示，近期部分網絡用戶未經李玟女士近親屬同意，利用李玟肖像製作、發布「AI復活李玟」系列短片，以溫情之名非法牟利，借機售賣AI服務、惡意轉評引流推廣個人業務。此類影片的廣泛傳播已經對李玟母親及其家人的工作和生活造成嚴重干擾，同時也給本就深陷痛苦的李玟母親及家人帶來巨大的心理衝擊和二次傷害。

根據《中華人民共和國民法典》等相關法律規定，死者的姓名、肖像、名譽、榮譽、隱私、遺體等受到侵害的，其配偶、子女、父母有權依法請求行為人承擔民事責任。

有內地AI博主將已故女歌手李玟以AI技術復活，引來兩極評價。

基於以上情況，廣東夢海律師事務所接受李玟母親的委托發布聲明。聲明稱，嚴正警告涉嫌侵權責任人，於本聲明發布之日起7日內下架、刪除含有上述侵權內容的相關圖片、影片及文章，立即停止實施相應侵權行為。

廣東夢海律師事務所已受托對涉嫌侵權行為持續取證，並將根據具體情況對相關侵權人採取民事訴訟、刑事報案等法律手段，追究涉嫌侵權人的法律責任；相關網絡平台作為網絡服務提供者，應當積極履行監管義務，及時屏蔽、刪除有關侵權內容，防止損害後果進一步擴大；互聯網並非法外之地，網絡用戶在享受互聯網便利的同時，應嚴守法律底線，尊重他人合法權益。

聲明稱，委托人再次呼籲廣大網絡用戶及喜愛李玟的粉絲朋友們理性消費，切勿被不良商家混淆視聽，「對逝者家人的尊重和保護，也是對逝者最好的追憶」。