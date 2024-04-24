湖南9歲男童不堪體罰跳樓自殺　家長：被罰抄寫萬遍、籐條打手

4月15日，湖南岳陽平江縣一名9歲男孩被罰抄萬遍後，從樓頂跳下自殺。據其父母透露，這名男孩在學校長期遭班主任體罰，用籐條打手，長期遭受心理生理壓迫。

對於案件，湖南平江調查後官方通報表示，存在罰抄、打手心等體罰情況，目前已將調查情況移交縣紀檢監察部門，由紀檢監察部門依規依紀對相關人員進行處理。



據《維度新聞》報道，4月15日上午，應該出門去學校的晨晨卻沒有離開所住小區，而是爬上所住的樓宇頂樓，從樓上跳下自殺。

其母表示，晨晨出門時，她不放心便跟在孩子後面走了一段路，沒發現異常她便折返回家，但在回家的路上她不太放心，便又在小區走了一圈，想著自己大概多疑了，正走到家門口，就聽到「嘭」的一聲，孩子從樓上掉了下來。

據樓頂監控顯示，晨晨曾上樓後，放下書包，從口袋中掏出零食吃。隨後不斷在樓頂徘徊。先是走上樓頂的矮墻，向邊緣跑了幾步，又停下來，反身回到書包前定定地站著。大約30秒後，再次跳上矮墻，隨後徑直走向樓頂邊緣，消失在監控畫面中。

晨晨自殺後，其父母到學校查看監控影片發現，晨晨總被老師懲罰，一周內被罰13次，經常被用籐條打手，有一天被罰站4節課，還曾被罰抄寫一萬遍「分級」一詞。

其父母介紹，孩子在事發前的3月22日曾向家人表示不願去學校，當時家人便讓孩子留在家中，當作給孩子放個「小長假」。至於被罰抄萬遍一事，晨晨母親曾想找機會問問老師，如今卻已沒有意義。其父母表示，孩子被體罰是一家人心裏繞不過的疙瘩，且事後班主任從未出面解釋或道歉，「我現在就是等一個結果，等一個公道。我相信調查組最後會給我一個說法，我也願意相信最終（調查組）會給我和孩子一個交代。」

官方通報：存在罰抄寫、打手心等情況

昨日（23日）湖南平江發布官方通報，表示事發後學校校長、安保等迅速趕到事發地點及醫院，積極協助搶救善後工作。

對於罰抄一事，據調查，數學老師曾多次講解「分級」知識點，但晨晨等7名同學未按要求掌握。於是便要求相關學生每天抄寫200遍（400字），於春季開學後不定期檢查抄寫情況。3月29日，數學老師認為方法欠妥，便表示罰抄不再繼續。最終晨晨在作業本上共抄寫「分級」2字21頁。

而用籐條打手一事，任課老師曾讓學生詢問家長意見，若不完成學習任務可否「打手心」，晨晨家長並未提出異議。且3月14日時，晨晨母親通過微信告訴班主任老師，孩子在家不想做作業，管教又不聽，希望老師多幫助教育。3月20日至4月15日期間，楊某被「打手心」8次。

目前，聯合調查組已將調查情況移交縣紀檢監察部門，由紀檢監察部門依規依紀對相關人員進行處理。