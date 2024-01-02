河南初中生墮樓亡引民眾示威　官方通報：未發現其生前校內受欺淩

近日，河南省寧陵縣一名14歲男初中生在校內墮樓死亡，當局及學校指死者自殺，但家屬聲稱死者遭到校園暴力，不滿當局說法，開展維權。事件引發當地大批民眾上街遊行抗議，部分憤怒的民眾更與警方爆發衝突，學校領導更遭民眾毆打，並被要求跪下。就事件，寧陵縣立即成立由教育、公安、衛生健康等部門組成的聯合調查組展開事件調查處理工作。周二（2日），寧陵縣聯合調查組通報稱，未發現事主生前在學校受到欺淩情況。



通報指出，12月24日6時04分，寧陵縣育華園學校值班副校長在例行巡查時，發現學生公寓1號樓前有人上穿草綠色絨衣、下穿深藍色運動褲側臥在地上，經反覆呼喚並輕拍肩膀無反應後，會同該校宿舍管理員於6時05分報案。寧陵縣中醫院醫務人員和公安出警人員先後到達現場。經檢查和診斷，發現該人呼之不應，無呼吸，雙側瞳孔散大，頸動脈搏動消失，心音消失，電子血壓計顯示無血壓、無脈率，心電圖檢查顯示呈直線，患者已無生命體征，當場確認死亡並告知校方。6時39分，醫務人員離開學校。

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經現場辨認，死者為七年級三班學生楊某某。公安機關現場勘查後，遺體被送往寧陵縣人民醫院太平間。6時45分，班主任打電話告知楊某某爺爺楊某善。

就現場監控情況，通報指，經調取該校教室內外、公寓區域、宿舍走廊等監控片段，顯示死者楊某某於12月23日20時58分放學後返回宿舍，24日1時41分走出501宿舍去五樓公共廁所。1時43分返回501宿舍，其後未發現楊某某出入501宿舍，直至6時05分校方報警。當局指，死者楊某某墜亡區域雖有監控可以覆蓋，但夜間光線黑暗，加之鏡頭距離約87米，較為遠，故無法看到墜落情況。

大批民眾上街示威聲援死者家屬（點圖放大）：

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之後，經勘查，當局發現501宿舍5號床鋪，即楊某某床位上，有疊好的被子，在枕頭下發現用訂書針封著的紙張，上面寫著「遺書」二字。宿舍東側玻璃窗可打開24.5cm。在窗戶東側的內側墻面瓷磚上發現一殘缺左手掌印，經比對與死者楊某某左手食指指紋一致；在窗戶內側窗台上發現一枚殘缺鞋印，鞋尖朝外；在窗戶外下方的四樓空調外機上發現有鞋印，鞋尖朝外，經比對兩處鞋印與死者所穿拖鞋花紋相同。通過對同宿舍其他所有學生鞋印比對，均與窗台、空調外機上鞋印不同。

經調查，當局在學校和楊某某家中各發現一份遺書，遺書內容均顯示楊生前有厭世輕生的傾向。12月27日，公安機關委托河南公專司法鑒定中心對兩份遺書筆跡進行鑒定，確認均是楊的筆跡。遺書內容與其他證據相互印證。尊重親屬意見，為保護楊的私隱，遺書具體內容不再對外公布。

學校領導遭民眾毆打，並被要求跪下（點圖放大）：

而為查明死亡原因，12月24日上午，寧陵縣公安局法醫在寧陵縣人民醫院法醫室對楊某某屍表進行檢驗。12時13分，屍檢結束。當日上午，死者親屬一直在學校同校方交涉，情緒較為激動。14時50分，待親屬情緒穩定後，民警陪同親屬前往寧陵縣人民醫院查看楊某某屍體。12月25日，寧陵縣公安局請求市公安局法醫對屍體進行了覆檢確認。網傳照片中的幾處身體損傷，在屍檢中均全部發現，同時發現身體其他部位也有損傷。經省、市、縣三級公安機關法醫共同確認，未發現工具及徒手所致損傷，雙手及前臂不存在貫通傷，屍表損傷表現為表皮剝脫及皮下出血，符合高墜摔跌所致。結合CT掃描檢查，死者楊某某顱內出血、左側氣胸、雙側胸腔積液、右下肢及骶尾骨骨折，符合高墜致顱腦損傷死亡。法醫鑒定的結果已告知死者親屬。

對於外界關注的楊某某是否受到校園欺淩情況，通報指，通過走訪調查楊某某親屬和寧陵縣育華園學校管理人員、班主任、任課教師、生活老師、同班同學、同宿舍同學、要好同學等47人次，未發現楊某某生前在學校受到欺淩情況。通報最後稱：「在事件調查中，我們深刻認識到對青少年的心理健康教育重視不夠，對此深表歉意！我們將深刻汲取這次事件的沈痛教訓，舉一反三，全面加強和改進教育工作。也請廣大網民尊重法律及事實，尊重逝者及親屬，文明上網，依法上網，不造謠、不信謠、不傳謠，共同維護風清氣正、清朗健康的網絡空間。」