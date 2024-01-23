17歲男生表白遭拒墮樓亡　家屬向多方索逾百萬元　法院判自擔主責

江蘇無錫一名未成年男生向未成年女生表白遭拒後，在家中墮樓身亡，家屬其後將多個涉事方告上法庭，並索償127萬元（人民幣，下同）。法院一審認為，死亡男生自身過錯較大，應自行承擔80%的主要責任。



據內媒報道，事發當日7人在卡拉OK唱歌飲酒，包括4名未成年人、3名成年人。期間，17歲的男生小徐向17歲的女生小盛表白遭拒後，與另一名小盛的追求者共同飲酒、相擁而泣，惟小盛只為另一追求者擦拭眼淚並安慰。

醋意大發的小徐，當場摔爛酒杯發洩心中不滿，並以飲醉為由先行回家，直至翌日上午，在所居住的小區墮樓身亡。警方介入調查後，確認排除刑事案件的可能性。小徐父母無法接受打擊，將6名共同飲酒人、物業公司、卡拉OK等告上法庭，索償127萬。

法院一審核定索償金額為127萬元後，判定卡拉OK賠償家屬12.7萬元、小盛等5人各自賠償2萬多元。（資料圖片）

法院一審認為，小徐聚會過程中，因自身原因大量飲酒，其後回到小區墮樓身亡，其自身過錯較大，其父母對其未盡到監護責任，應自行承擔80%的主要責任。

此外，卡拉OK向未成年人銷售酒水，因未盡到實質性的法定義務，應承擔10%的賠償責任；而6名共同飲酒人1人先行離開，但另外5人未盡到照顧義務，致小徐自行離開而發生意外，應各承擔2%的責任；小區內的設施符合驗收標準，且與小徐的死亡無因果關係，故物業公司無需承擔賠償責任。

綜上，法院一審核定索償金額為127萬元後，判定卡拉OK賠償家屬12.7萬元、小盛等5人各自賠償2萬多元。一審宣判後小盛等人不服並提出上訴，法院二審維持原判。