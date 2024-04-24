致敬Kobe？貴州酒商推｢KEBI醬酒｣概念全仿　網民痛批：吃人血饅頭

知名NBA籃球巨星Kobe Bryant（高比拜仁），在2020年不幸意外身亡，不過帶起的「Kobe旋風」仍影響許多人，貴州一間酒商，日前以「科比酒業」為名，推出兩款醬香型白酒，來向傳奇致敬，但卻引發外界批評是侵權行為。



內媒《九派新聞》報道，近日一個名為「貴州科比酒業」的商業帳號，在抖音和微博註冊成功，在其發布的宣傳影片中，找來了許多內地運動好手，包括藝術體操冠軍周芯羽、速度滑冰青年世界冠軍林雪、散打世界冠軍林慧敏，一起為該品牌打廣告。

「貴州科比酒業」推出「科8」、「科24」醬香型白酒。（微博@貴州科比酒業）

在該品牌的簡介頁面上，寫著「你看過洛杉磯凌晨4點的街景嗎？一定有人要贏，那個人為什麼不能是我？如果有一天你忘了努力。聽我講講他的故事！科比醬酒，致敬傳奇，青春永不謝幕！」，而他們推出的兩款醬酒「科8」「科24」，則是代表他的球衣號碼。

在科比醬酒官宣影片中，兩款產品的「Kobe元素」清晰可見。該產品瓶口設計像是一個籃球，瓶身整體則呈現出球衣樣式，並且瓶體正面的LOGO設計與Nike旗下Kobe系列「黑曼巴」LOGO較為相近。

知名NBA籃球巨星Kobe Bryant，在2020年不幸意外身亡。（Getty Images）

不過這樣的致敬方式，雖然帶起一定的話題度，卻也讓不少人反感，許多人紛紛批評，認為這樣的營銷行為，應該沒有得到Kobe的遺孀授權，完全就是侵權行為，根本不會讓喜愛Kobe的球迷感到開心，更有網民狠批這簡直是「吃人血饅頭」。

貴州科比酒業在社媒官宣推出「科比醬酒」。（微博@貴州科比酒業）

根據查詢網站「天眼查」資料顯示，貴州科比酒業有限公司成立於2023年8月，資本額1000萬元人民幣，法定代表人、執行董事兼總經理+為于永洋，經營範圍含酒類、食品銷售、 個人網絡直播服務、行銷企劃等，該公司曾申請註冊「KEBI」、「科曼比巴」、「曼科巴比」及圖形商標，其中「KEBI」及圖形商標狀態為初審公告， 其餘商標申請為駁回複審中。

對於這樣的行為是否合法，有律師就出面說明，一般來說若沒有得到明確授權，使用Kobe的名字、形象或相關元素進行商業活動，就可能構成商標或版權侵權，但若企業的使用方式，並不足以引發公眾混淆與Kobe相關，就可能不算侵權，由於該酒商使用的是「KEBI」而非「Kobe」，所以不一定須負法律責任。