一支6萬元！宣稱男性壯陽女性重來月經　央視揭｢聽花酒｣銷售亂象

昨（3月15日）是國際消費者權益日，每年官媒《央視》都會選在這天揭露侵犯消費者權益的事例，今年將焦點放在一瓶要價58600元人民幣的白酒品牌「聽花酒」的銷售亂象。



綜合內媒報導，一款名為「高端商務白酒」的聽花酒2020年出現在市面上。鋪天蓋地的宣傳、廣告詞「世界酒史的里程碑」，與精品裝750ml每瓶58600元人民幣的高價位，迅速掀起一股旋風。

《央視》記者佯裝成消費者前往一家聽花酒門市。銷售人員介紹時強調該酒「對心腦血管系統、調節性功能、抗腫瘤、提高免疫力、改善深度睡眠質量」。事實上，國家《食品生產許可管理辦法》規定，酒類為食品，且內地《食品安全法》中「食品廣告的內容應當真實合法，不得涉及疾病預防、治療功能」，銷售人員明違反了上述法規。

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到了另一家門市，銷售人員甚至說，喝聽花酒「能讓人回春」。並稱一名50多歲的客戶，連續喝了1個月該酒在絕經邊緣的她「又來月經了」、「她的卵泡，包括性激素又回升了」。

銷售人員還遞出一本自稱「中國第一家食品行業媒體」期刊《中國食品》，裡面寫道「適量飲用聽花酒，不僅能起到一定的輔助降壓作用，還能減少心率波動產生的風險」。然而內地《廣告法》規定，「酒類廣告不得含有明示或暗示飲酒有消除緊張和焦慮、增加體力等功效」。

報導還指出，聽花酒宣稱已申請一項國際專利，名為《酒精和涼味劑的組合物在調節性功能、保護心腦血管系統、促進肝細胞再生、抗腫瘤、提高免疫及睡眠質量上的用途》。不過，專利代理機構人員解釋，申請只是進入公布階段，並未取得國際認可。 而內地《廣告法》規定，「禁止使用未授予專利權的專利申請和已經終止、撤銷、無效的專利作廣告」。

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工作人員還提到，聽花酒的專利中的「涼味劑」，其實就是薄荷。據內地《白酒工業術語》規定，「白酒：不直接或間接添加非自身發酵產生的呈色呈香呈味物質」。對此，聽花酒均未在宣傳資料中作出解釋。

《中新經緯》報導，節目播出後，在京東、天貓、淘寶、拼多多等電商平台上以「聽花」、「聽花酒」等關鍵字搜尋，已經找不到相關商品。

聽花酒16日上午在官方微博發文回應稱，已於第一時間成立專項小組，全面展開檢查與整改工作。並連夜召集銷售人員，規範用語，嚴格要求在產品推廣時遵守法律法規。對此，向公眾及廣大消費者致以誠摯的歉意。

《瀟湘晨報》報導，這並非聽花酒第一次使用誇大、博眼球的營銷手段。公開資料顯示，該酒的釀造靈感源於聽花酒總設計師、青海春天董事長張雪峰「太上老君託夢」。過去曾宣傳該酒有「壯陽」效果，甚至官網還寫著「3位諾貝爾獎得主與張雪峰出任首席科學家」。

精品裝聽花酒每瓶要價58600元人民幣。（微博@聽花酒）

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