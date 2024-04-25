男子網call到府按摩遭摸私處求「加鐘」　喊：我覺得受到了侮辱

江蘇一男子本月24日指控，在一平台預約上門中式推拿，直到按摩快要結束時，女技師突然趴在他身上，大尺度觸摸其隱私部位，要求他「加鐘」，雖當下明確拒絕，但向平台投訴無果。平台表示，絕不允許任何違規項目，將進行核實處理，一旦查察不法，將嚴肅處罰相關技師，並交由公安處理。



內媒《瀟湘晨報》報道，江蘇趙姓男子（化姓）透露，本月6日下午，他因為出差工作勞累，於是使用「東郊到家」平台預約了一個200多元（人民幣，下同）的酒店內上門按摩，服務內容是中式推拿。

「30分鐘後，技師讓我翻身並且脫去了我的浴袍，開始按摩腿部。一開始還正常，有意無意觸碰到我的隱私區域，服務快結束時，脫去工作服，趴在我身上，發出一些聲音，並用手大尺度撫摸我的隱私區域，要求加鐘」，趙男說，他拒絕了對方，並且假裝滑手機，開始錄影留證。

報道根據趙男提供的影片顯示，女技師趴在他的身上，用手撫摸趙男隱私區域，說道「給人家加個鐘嘛，哪怕升個級嘛，小哥哥……」。趙男表示，「不想搞這種。」影片裡，女技師電話裡又接了一個單後，拿起衣服離開。

「我覺得受到了侮辱」，趙男說，事情發生後，他向平台提供影片並投訴，要求退費且賠償。但目前平台僅退款，沒有其他處理結果，「這個技師按摩輕飄飄的，沒有讓我享受到正常的按摩服務，退費是基本的。其次，按摩快結束時實施騷擾，我是單身，但如果我沒有把持住，那就是觸犯法律了，而且她的行為冒犯到我了。投訴已經半個月了，平台的回覆是技師個人行為，與平台無關，不會進行其他處理。」

內媒《中國青年網》報道則稱，查察「東郊到家」鋪天蓋地的電梯廣告中，配圖都是一名或多名身穿統一制服、形象可人的女技師，輔以「24小時、隨叫隨到、上門」等文字，這種引人遐想的廣告被普遍認為是「擦邊廣告」。

《瀟湘晨報》聯繫「東郊到家」平台，平台表示，「核實到這筆訂單已經處理完成，有核實調查，訂單沒有相應情況」。平台工作人員強調，平台絕對不會允許任何違規的項目，「顧客反饋之後，我們會進行何時處理，如果有相應情況，肯定會嚴肅處罰相關技師，並且交公安進行處理」。