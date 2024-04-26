代客哄娃不稀奇　佛山海底撈推小學生作業輔導服務　還可解答題

海底撈佛山一門店近日推出輔導學生作業服務，引發內地網民驚呼與關注。海底撈相關負責人回應媒體，指門店可在服務業務範圍內提供力所能及的幫助，但不涉及專業輔導和培訓。



近日微博上流傳一段影片，驚嘆到海底撈消費，店員竟提供小學生作業輔導服務，連連解題都會。

海底撈服務多元，其中尤以美甲服務最為人所知。（Dcard圖片）

廣東佛山海底撈火鍋店貼出海報宣傳，打出周一到周四下午5點到9點，可提供小學生作業輔導服務。海底撈佛山南海萬科廣場店工作人員表示，門店只是說暫時給有學習需求的孩子提供一個專門學習的空間，暫時沒有涉及那個輔導跟培訓這一塊的，因為我們畢竟是做服務行業，它是在服務業範圍之內提供一個場所。

事實上，不只課後輔導在海底撈強勢登場，如今家長帶小孩吃飯也不用煩心，網上不乏有網民分享，海底撈店員小哥現場幫忙逗娃哄睡，抱起小孩也是超熟練，不花三兩下功夫，小朋友直接呼呼大睡，直呼太專業。

海底撈佛山一門店近日推出輔導學生作業服務，引發內地網民驚呼與關注。（微信@廣州荔灣發布）

在各種貼心服務之外，海底撈現在連手作市場也不放過，包含打簇絨毛線，拿著釘槍打打打，延著畫好的圖案織毛線，海底撈店員真的什麼都要會，過去變身美甲師已經不稀奇，現在技能再加一，直接化身老師教你作簇絨地毯，就有內地網民笑說是要把海底撈打造成商場嗎？