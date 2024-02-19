筷子夾火龍果擦下體 　網紅安琪兒在廣州海底撈拍不雅片　4人遭拘

廣東一名網紅女主播「安琪兒」日前到一家海底撈包廂拍攝情色影片，更用筷子夾水果摩擦下體，引發爭議。廣州市公安局荔灣區分局今日（19日）發布通報指，涉案40歲曾姓女子已被刑拘，另外有3名男子因與曾女拍攝多部淫穢影片及圖片並通過網絡傳播，同樣被拘。



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通報指，今年2月14日下午，廣州荔灣警方接到某餐飲店負責人報警，稱有一名女子在其店內拍攝不雅影片，並在網上傳播。

經查，40歲女子曾某為博取網絡關注，於2月12日下午5時許在花地大道某餐飲店包廂內用餐期間，拍攝低俗影片，並通過網絡將影片發給陳某（男，35歲）等人。陳某為吸引流量，達到帶貨牟利的目的，將該影片再次傳播擴散，造成不良社會影響。

警方又發現曾某、陳某和朱某（男，37歲）、冼某（男，31歲）等4人還拍攝多部淫穢影片及圖片，並通過網絡傳播，造成惡劣社會影響。目前警方已立案開展偵查，以涉嫌傳播淫穢物品罪依法對曾某等4人予以刑事拘留。

據早前報道，涉案網紅是在廣東廣州芳村爆紅的「安琪兒」。網傳影片顯示，「安琪兒」脫掉外套後，裏面僅穿著一套紅色性感肚兜，然後拿起筷子夾起火龍果並拿到下體摩擦，接著吐舌舔拭。

該影片流出後，引發許多網民擔憂公共餐具的衛生問題，紛紛在海底撈該分店留言稱，「把餐具放在隱私部位？！！！請問，你們怎麼讓我們能放心去消費」、「誰會願意再光顧？」事件延燒後，海底撈官方回應稱「已經報警處理」，海底撈稱，門市一直嚴格執行清潔消毒，會保障顧客用餐的安全。快速的公關態度受到網民一致好評。