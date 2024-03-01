內地男重遊旺角感嘆香港變晒樣　一景象超似深圳：真的嚇倒我了

香港是一個發展高速的地方，尤其在經歷疫情後，不少鬧市的商店都經歷了多番交替。早前，有內地網民來港旅遊後，於小紅書發文驚嘆「2024年的旺角都變成什麼樣子了。真的嚇到我了。」



內地男驚嘆「2024年的旺角都變成什麼樣子了。真的嚇到我了。」（小紅書截圖）

有網民日前來港，到旺角逛街購物時，察覺到香港跟以往大有不同，甚至說：「真的嚇到我了」原來是內地多個餐飲品牌進佔香港，吃喝的商店跟深圳太相似：「一陣子沒來香港，現在越來越像內地了。」

他在影片裏指出，內地餐飲店「茶救星球」、「茉酸奶More Yogurt」都在旺角開了分店，其實除了他提及兩家內地餐飲店外，近年還有不少內地餐飲進軍香港市場，當中包括：「農耕記湖南土菜」、「木屋燒烤」、「袁記雲餃」、「蜜雪冰城」、「書亦燒仙草」、「太二酸菜魚香港」、「姚姚酸菜魚」，而「海底撈」、「喜茶」更在早年進軍香港，為人所熟悉。

不過網民認為香港太似深圳，「這樣去香港的動力又少了一點」。他認為即使是國際性的餐廳，例如麥當勞、肯得基，各地的餐點款式也稍有不同，他也會為了麥當勞的早餐全餐而專程跑來香港，只是「當我看到這些奶茶店的品項跟深圳一樣，會覺得何必花成倍的價格喝一樣的東西！」

不過大家對於這個景象，好像有點見慣不怪了，部份網民留言指：「已經沒有香港的特色了，說好的融為一體，達到了」、「提前回歸祖國懷抱」、「沒有差別，因為都是中國」、「現在留下來的香港人很喜歡大陸的消費品」。也有網民認為這是香港發展的好景象：「這不正正說明了香港營商環境自由麼？」、「政府苦心討好內地遊客，給內地遊客回家的感覺」。