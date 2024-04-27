練習期間傳「咔嚓」一聲　19歲女遭舞蹈學校老師壓斷腿致十級傷殘

重慶一名19歲張姓女子在網上爆料指，自己被舞蹈培訓機構老師壓斷腿，被鑒定為十級傷殘，生活和求學之路嚴重受影響。事後，她把培訓學校告上法庭，目前正在等待判決。涉事遠倫培訓學校相關負責人周六（27日）表示，一直有在跟進醫療費和相關開庭事項，強調學校絕不回避責任。不過事主則否認拿過賠償。



事發於去年3月25日，據事主張某涵發布的影片顯示，當時她在另外三名同學扶着下，壓腿做一字馬動作，一名穿紅衣、疑似老師的女子則用腳站在她大腿部，不斷下壓。

隨後，張女的髖部傳來「咔嚓」一聲，她隨即被多人送上擔架前往治療。張女後來指出，聽見斷腿一刻的聲音時，她一度以為是凳子斷了，詎料是自己的腿。

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據重慶海吉亞醫院門診病歷顯示，患者做一字馬時不慎致左髖關節疼痛伴活動障礙，被診斷為左股粗隆間粉碎性骨折等。張女即日轉入重慶醫科大學附屬第一醫院，待了11天才出院，期間做了手術，「吃喝拉撒都在床上」。事後，張女家人報警。

為維護自己的權益，張女把舞蹈培訓機構告上法庭。2月1日，該民事侵權責任糾紛案在重慶市沙坪壩區人民法院第一次開庭。3月26日，重慶西南司法鑒定所鑒定認為，張女是次外傷致左髖關節功能十級傷殘。其左側股骨髓內釘在位，後續視骨折愈合情況，擇期行內固定物取出術。

司法鑒定。（紅星新聞）

雖然培訓機構起初對支付醫藥費也十分配合，但在去年4月，機構曾發布一則聲明，指張某涵及相關培訓機構發現部分網絡用戶擅自使用、傳播張某涵個人肖像，在網絡平台中發布關於受傷事件的相關負面言論，而這種言論不僅毫無事實根據，且嚴重詆毀了張某涵及相關機構的名譽和聲譽，給公司造成了極其嚴重的負面影響，已經構成對張某涵肖像權的侵犯等，要求立即刪撤侵權內容，停止傳播不實信息，否則將追究相關責任者的法律。

對於上述聲明，張女表示不認可，並透露當時正值住院期間，她剛做完手術，機構負責人卻讓她出來幫忙澄清，「我不同意，然後他們就自己發了公告」。

校方曾單方面發聲明。（紅星新聞）

周六，遠倫培訓學校相關負責人張先生表示，其一直在跟進醫療費和相關開庭事項，「賠了她6萬多，當場轉賬轉過去的」，不過他以不想公布涉及到細節的東西，不想加大社會影響，讓受害學生感受到更大壓力為由，拒絕提供相關轉賬或協議文件。他又稱，司法程序沒有走完，校方絕不回避責任，但同時也不想被別人利用。

然而，張女否認與遠倫培訓學校簽訂了協議，並稱沒有拿過賠償。目前，案件一審第二次開庭，正在等待判決。