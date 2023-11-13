舞蹈下腰訓練成近年中國兒童脊髓損傷首要原因　教育部提醒

撰文：范玉瑩
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根據華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院的一項10年回顧性研究，舞蹈下腰訓練已經成為導致中國兒童脊髓損傷的第一位原因。11月11日，教育部發佈《中小學生舞蹈等體育藝術類校外培訓安全提醒》（下稱《提醒》），針對舞蹈、體育等以身體訓練為主、較易出現傷害風險的培訓活動，做出校外培訓安全提醒「五不要」。

《提醒》指出，針對以舞蹈、體育等身體訓練為主的校外培訓活動，一不要在無安全保障的情況下進行培訓；二不要過早對孩子進行過強柔韌訓練；三不要過度對脊椎和腰部做外力擠壓；四不要做過高難度系數的訓練；五不要讓孩子練習與身心健康不符的內容。

據悉，「下腰癱」是近年來曝光較多的嚴重運動損傷，指由舞蹈培訓中的下腰動作受傷而導致的嚴重脊髓損傷。根據華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院的一項10年回顧性研究，舞蹈下腰訓練已經成為導致中國兒童脊髓損傷的第一位原因。

根據華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院的一項10年回顧性研究，舞蹈下腰訓練已經成為導致中國兒童脊髓損傷的第一位原因。（示意圖 / vcg）

上海交通大學附屬上海兒童醫學中心骨科主任王誌剛表示，體育訓練難免受傷，在保證科學訓練的前提下，應及時關註到身體的預警信號，「比如疼痛這種感覺屬於人體的保護機制，當孩子已經出現扭傷等運動疼痛時，即使在備賽，醫生也往往會進行勸阻。」

醫生介紹，當機構的保護不夠專業或者責任心不強時，再或者孩子脊柱本身存在一些先天疾病或者異常外力刺激下，下腰可能導致脊柱側彎、骨盆傾斜，更嚴重的會導致脊柱骨折或者脫位，進而造成脊髓損傷出現相應癥狀，嚴重的會導致下肢癱瘓。

教育部提醒，包括下腰在內的一些動作需有系統化的專業訓練基礎，並在專業人員指導和成人看護下進行，不適合初學者和非專業人士。建議未滿10周歲的兒童慎做「下腰」等脊椎、腰部身體訓練，避免出現傷害。

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