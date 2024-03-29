19歲「正妹舞蹈生」集訓時因心肌炎猝死　家屬收遺物被校方毆打

廣東白雲學院一名大二女生任穎潔近日參加舞蹈集訓時猝死，得年19歲。除了學生的身分外，她還是一名非常優秀的舞蹈生，學習拉丁舞長達10年，天賦頗高。她在多個舞蹈比賽中獲獎，代表學校參加了不少比賽並拿下獎項，學校的官方帳號也對她進行過報導。然而，命運卻在2024年2月27日這一天對她殘酷地劃上了句號。



對於任穎潔的突然離世，她的一名師姐還原了當時的現場情況。意外發生時還沒上課，任穎潔在舞蹈室門外準備上課時突然倒下。儘管大家及時撥打了120，但遺憾的是，她最終沒有被搶救過來。

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對於女兒的猝死，任穎潔的父親在網路公開控訴，認為廣東白雲學院有不可推卸的責任。他怒斥學校管理失職，在收拾女兒遺物時，還遭到了學校保全的粗暴阻攔和辱罵毆打，讓他和家人的身心受到了二次傷害。

3月7日中午1點多，廣東白雲學院在官方帳號發布了針對任穎潔意外去世的情況說明。根據說明，任穎潔是在參加廣州小舞將文化藝術有限公司舞蹈訓練前突然暈倒，送醫搶救無效去世，死因確認為暴發性心肌炎。

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學校強調，寒假期間學生均已離校，並未組織任何形式的舞蹈集訓活動，小舞將文化藝術有限公司與學校在法律上無任何關聯。

然而，情況通報發布後，輿論並未平息。有網友發現，小舞將文化藝術有限公司的老闆吳某麗是廣東白雲學院教育與體育學院的副院長，眾多網友直言任穎潔的離世與學校不可能毫無關係。但也有網友認為，要認定學校是否有責任，需要拿出實錘證據。

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