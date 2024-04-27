有片｜廣州白雲區現3級強龍捲風　黑雲密布伴隨暴雨、冰雹預警

廣東多地強降雨持續之際，中國氣象局龍捲風重點開放實驗微信公眾號周六（27日）下午發布消息，指15時左右，廣東廣州市白雲區鐘落潭鎮發生龍捲風。廣東省氣象局指出，初步研判龍捲風強度為3級，屬強龍卷，龍卷影響距離約1公里，災調仍在進行。



廣東省氣象局晚上發布龍捲風情況說明，氣象局稱，龍捲風發生時間及地點為2024年4月27日15時前後，廣州白雲區鐘落潭鎮良田村（白雲區與花都區交界處）附近，距離龍捲風發生點約2.8公里的良田村氣象站錄得最大陣風20.6米/秒（8級）。

15時05分左右，廣州市氣象局、白雲區氣象局接到網友關於鐘落潭鎮附近出現龍捲風的爆料。得知這一信息後，白雲區氣象局第一時間派出工作人員赴鐘落潭鎮，與白雲區應急管理局聯合開展現場調查。

廣東省氣象局15時30分已組織佛山龍捲風研究中心、省氣象台和廣州市局專家團隊赴現場災調，初步研判龍捲風強度為3級，屬強龍卷，龍卷影響距離約1公里，災調仍在進行中。

為界定龍卷強度，按藤田級數，可分為EF0-EF5共6個等級。龍捲風生消迅速，常與雷暴、冰雹和暴雨等強對流天氣系統相伴出現，實踐中，通常將EF2級以上的龍卷，稱為強龍卷。

在中國，龍捲風主要分為四個等級。其中，一級龍捲風強度弱，對應EF0級及以下；二級龍捲風強度為中，對應EF1級；三級龍捲風強度為強，對應EF2和EF3級；四級龍捲風強度為超強，對應EF4和EF5級。

15時53分，廣州市氣象台發布消息，指「從氣象監測到的資料來看，白雲鐘落潭疑似出現龍卷風，工作人員正赴現場調查中，稍後發布詳細信息」，還公布了雷達監測系統顯示白雲鐘落潭區域雷達回波圖、風場圖出現龍捲風特徵。據《廣州日報》報道，周六下午，廣州增城發布龍捲風警報，預計未來1小時增城區中南部可能有龍捲風，最大陣風11至12級。

為獲取龍捲風地面災害特徵等觀測數據，中國氣象局龍捲風重點開放實驗室已赴廣州進行地面災損調查。

廣州多區惡劣天氣持續。（@廣州天氣）

目前，廣州多區暴雨現黃色或橙色預警、雷雨橙色預警生效中，黃埔、白雲、花都、從化、增城冰雹橙色預警生效中。市氣象台監測稱，廣州市達到啟動氣象災害（暴雨）Ⅲ級和（雷雨大風）Ⅳ級應急響應標準；市氣象災害應急指揮部決定從15時20分起，啟動廣州市氣象災害（暴雨）Ⅲ級和（雷雨大風）Ⅳ級應急響應。