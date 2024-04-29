官方授權罵髒話？內地民眾連接高鐵WIFI竟顯示「X你媽」

內地近期發生一宗離譜事件，有民眾反映，在登錄「國鐵吉訊」 APP （原掌上高鐵）連接高鐵 WIFI 時，系統彈窗竟顯示出「X你媽」。國鐵吉訊經排查，確認旅客反映問題屬實，並發佈致歉聲明。



綜合內媒報道，中國鐵路 12306 網站回應，國鐵吉訊 APP 確實是 12306 官方授權 APP。12306 指出，針對系統談窗出現不雅用語的問題他們無法處理，建議民眾向國鐵吉訊 APP 官方客服反映。

事件發生後，有民眾嘗試撥打國鐵吉訊 APP 官方 400 客服電話，但都無人接聽。另X帳號「羅翔」29日發文則表示，有民眾在國鐵吉訊 APP 進行實名認證時，系統彈窗同樣會出現「X你媽」。

據《黑龍江晨報》記者28日實測，其透過蘋果手機下載了國鐵吉訊APP，進行實名認證時同樣彈出了「X你媽」的罵人髒話，記者又換了一台安卓手機再次下載了國鐵吉訊APP進行實名認證，則未彈出不雅用語。

對於官方授權 APP竟出現這般情事，內地網民紛紛表示「這件事也太瞎了」、「如果我連 WIFI 時突然被罵，一定會很錯愕」、「莫名其妙被罵」、「這真的是有夠離譜」。

內媒《界面新聞》報道，國鐵吉訊28日晚間已發布致歉聲明，稱公司接到旅客反映「持蘋果手機首次註冊4月26日發布的『國鐵吉訊』APP新版本時彈出不文明用語」後，第一時間進行調查核實。

經排查，旅客所反映問題屬實，是該公司某員工在進行該版本程式發布過程中誤操作所致，目前該問題已組織整改到位。公司對由此給旅客帶來的不良體驗深表歉意，同時將依法依規對相關責任人進行處理，進一步加強內部管理，堅決杜絕類似事件發生。

據國鐵吉訊官方微信公眾號介紹，國鐵吉訊 APP 是中國鐵路出行服務 APP。為鐵路旅客提供線上線下協同的出行全過程服務，包括火車票、電子客票、車廂娛樂、訂餐到座、高鐵同行等車上旅行服務以及極速打車特色聯程出行服務。該 APP 認證主體為國鐵吉訊科技有限公司。