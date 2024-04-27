中國最長的鐵路隧道在東莞！香港高鐵隧道排第幾？

鐵路建設離不開隧道，但大家未必知道的是，原來中國最長的鐵路隧道就在珠三角的東莞，而第二長的隧道竟然是這條........



長逾38公里 地底穿行

松山湖隧道為廣惠城際鐵路而建設，圖為廣惠城際鐵路列車；小圖為工作人員在松山湖隧道檢查電力設施。（網上圖片）

說到中國最長鐵路隧道，很多人直覺地猜是在西部山區地帶，穿過崇山峻嶺.......錯了，目前中國最長鐵路隧道是松山湖隧道，它不在西部，而是在廣東東莞；它也沒有穿過大山，卻是在城鎮的地底穿行。

松山湖隧道全長38.821公里，略長於從香港金鐘政府總部到上水的距離。它屬廣惠城際鐵路，在道滘站至常平東站之間，設計時速200公里。

逾千萬人口的東莞有「世界工廠」之稱，繁華城鎮的地底情況非常複雜，松山湖隧道建設難度極大，期間還用上了明挖、暗挖和盾構等施工方法。

中國第二長鐵路也在珠三角，同樣是在地底穿行。這條隧道香港人應該最熟悉，但可能以往乘高鐵列車經過時不知道其有此排名。

香港高鐵隧道排榜眼

廣深港高鐵香港段都是地下隧道，但很多人沒想到這是中國第二長鐵路隧道。圖為高鐵香港西九龍站月台。（getty/當代中國授權）

它就是廣深港高鐵線上，深圳至香港西九龍段的深港隧道；深港隧道全長35.655公里，約26公里在香港境內，於2018年9月啟用。

至於中國第三長鐵路隧道，是穿越崇山峻嶺了，它位於青海天峻縣和烏蘭縣之間，是青藏鐵路西寧至格爾木段上的關角隧道，全長32.645公里。

要注意的是，中國最長鐵路隧道排名未來肯定會改變，因為興建中的世紀工程川藏鐵路，將有多條30公里以上的超級隧道。其中西藏波密的易貢隧道長42.49公里，比松山湖隧道還長了超過3公里。

易貢隧道主要為避開當地多段泥石流災害頻發區，現已在施工之中，預計2030年落成。它雖然在全球鐵路隧道中只能排行第五左右，但工程難度卻非其他隧道可以相比。當今全球最長鐵路隧道在瑞士，全長57.1公里。

海底隧道連接舟山寧波

金塘海底隧道2020年開工，除了鐵路管道外，還將規劃公路管道。圖為金塘海底隧道工地，小圖為挖掘該隧道用的盾構機。（網上圖片）

另外，目前中國最長海底高鐵隧道，是金塘海底隧道。

2020年底動工的金塘海底隧道，位於浙江寧波市北侖區與舟山市定海區之間，灰鱉洋金塘水道水下，屬甬舟鐵路。

該隧道單管雙線行車，全長16.2公里（約等於香港西區海底隧道的8倍），其中海底部分8.3公里，建成後列車最高營運時速為250公里。

如果單以鐵路海底隧道計算，37.9公里的英法海底隧道、23.3公里的日本青函海底鐵路隧道，都比金塘海底隧道長，但前兩者的列車運行速度達不到高鐵的標準，所以金塘海底隧道是中國乃至全球最長海底高鐵隧道。

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