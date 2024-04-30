公安部：去年7月以來處理669宗「機鬧」案　有旅客揚言機上有炸彈

公安部周二（30日）通報，2023年7月以來，全國民航公安機關共打擊處理669宗「機鬧」事件。公安部公布5宗典型案件，其中，有旅客揚言飛機上有炸彈，導致航班延誤2個多小時，公安機關對其採取刑事強制措施，最終被判決拘役5個月緩刑6個月。



近年來，民航領域擾亂機艙秩序、甚至危害飛行安全的事件時有發生。通報稱，一些乘客不遵守航空器安全管理規定，在使用中的航空器內吸煙、霸座；有的乘客因調整座椅靠背、放置行李、使用廁所、對客艙服務不滿等原因在使用中的航空器內逞強耍橫、起哄鬧事、損毀財物、毆打辱罵機組人員，嚴重擾亂機艙秩序；有乘客違規開啟應急艙門或者破壞航空器與飛行安全相關的關鍵設備功能，導致航班備降、返航或者中斷運行，給飛行安全帶來重大隱患。「機鬧」案事件，已嚴重威脅到民航安全秩序，損害旅客安全出行權益，廣大旅客和民眾反映強烈。

為此，2023年7月以來，民航公安機關組織開展了依法整治「機鬧」，維護航空安全秩序專項行動。專項行動開展以來，全國民航公安機關共打擊處理「機鬧」事件669宗，採取刑事強制措施6人次，行政拘留311人次。每百萬旅客中擾序行為人佔比較專項行動前下降13.2%，有效遏制「機鬧」多發態勢，有效維護了航空安全秩序。

公安部並附上5宗典型案件，行為涵蓋在飛機上霸座、吸煙、打架鬥毆、開啟應急艙門、編造虛假恐怖信息等。其中，2024年3月1日，一名潘姓旅客未趕上飛機，為了泄憤，他竟揚言飛機上有炸彈，導致航班延誤2個多小時。根據《中華人民共和國刑法》第二百九十一條之一第一款規定，公安機關對事主依法採取刑事強制措施。後經法院判決，判處其拘役5個月，緩刑6個月。

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