有片｜女生圓明園乘船湖中浸腳　懶理勸阻揚言自己未成年是富二代

撰文：林芷瑩
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網傳在北京圓明園，一名女生乘船時將雙腳伸入湖中浸泡，船上工作人員及其他遊客出言制止，但她未有聽從勸阻，揚言自己是16歲未成年，更是一名富二代。

網傳影片顯示，一名穿灰色衣服的女生坐在船頭，將雙腳伸入湖中浸泡，船上工作人員見狀立即勸她盡快回到船艙內，其他遊客也勸阻稱「你別做這種危險的事」。

該名女生立即反駁稱「我沒成年，我今16（歲）你知道嗎」，威脅工作人員「要不要你別開，都別走，趕緊開吧啊，反正罰的是你不是我」，更揚言「我家是富二代，我家裏有錢」。

有遊客要求工作人員先將船停泊好，結果該名女生直言「趕緊讓你別開了，咱們都別走」，並發出一陣笑聲。後來，該名女生返回船艙，要求其他有微言的遊客落船，並表示「我付着錢了別人管不着」，又揚言「那你告我去吧」。

一番交涉後，該名女生又威脅其他遊客「有種你揍我來，不揍我就報警；我就是沒素質，那你報警啊，有種你報啊」，又聲稱自己有精神病，要去醫院看病。

4月8日，圓明園遺址公園管理處保衛科工作人員表示，遊客需要文明遊園，在湖中泡腳的行為肯定是不允許，「這樣太危險了，遊客遊玩時坐在船上脫鞋泡腳也不雅觀」。

工作人員稱，由於管理處並非執法機關，只能勸阻一些不文明行為，「我們沒有處罰的權力，只能制止這種危險行為」。

網民睇法：

工作人員不勸阻，掉下去就該訛錢了，這種人可太多了
未成年成了卑鄙無恥的保護傘
感覺腦子不好
可以把它的鞋扔水裏面嗎
有錢人不是應該包船麽？
付了錢就可以為所欲為？
這女孩感覺精神不太正常
精神病+未成年+付了錢了。哈哈哈哈天王老子來了也管不了
任性，叛逆期，如果跟她說，孩子把腳收回來吧，萬一你碰了、劃傷了腳，就沒法玩了。可能就把腳收回來了。愈是批評愈不接受
拍照留證據 督促園方採取人臉對比抓取身份信息 視情節嚴重做出相應措施 保護文明遊園環境和其他文明遊客的正當利益

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