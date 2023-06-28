飛機上強制換位被拒　大媽瘋狂罵乘客｢X你媽｣反被升艙？航司回應

一架由山東青島飛往遼寧瀋陽的航班上，有年輕女子因拒絕大媽提出的「換座」要求，而遭到對方道德綁架及言語侮辱。網傳大媽其後疑似被空中服務員從經濟艙帶至商務艙，「升艙」待遇引起輿論熱議。對此，涉事的江西航空公司回應指，該航班上全部為經濟艙，只是將大媽調換至其餘空位。



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江西航空表示，發現兩位旅客爭吵後，空中服務員即時對雙方進行勸解，同時按照相關處置程序，將大媽調換至客艙其餘座位、將兩人分開。

江西航空續指，空中服務員進一步勸解，兩位旅客情緒穩定後，涉事航班才正常起飛。針對「升艙」傳聞，江西航空稱，「這架飛機是全經濟艙，並沒有商務艙，不存在升艙。」

據早前報道，大媽以自己暈機且患有高血壓、心臟病為由，強制要求年輕旅客與其交換座位，並稱若不換座，自己又在飛行過程中犯病，就需要旅客負責，「小年輕的，就得給我讓座知道吧」。同時，大媽的丈夫亦威脅，下飛機就會毆打旅客。

當事旅客就反駁稱，「憑什麼我小孩就得給你讓座啊」，大媽則表示，「我不管，你就得讓我。你就得和我換，我說我有病」。隨後雙方展開罵戰，大媽指罵「我X你媽！我罵你了」，當事旅客則稱「我就坐（這裏），氣死你，氣死你。我全程錄像」。