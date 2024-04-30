上海87歲老翁搭別墅私家電梯踩空身亡　家屬：曾報修但無人檢查

為了給外公養老，上海一家人早前在松江區準備了一套三層高的別墅，並在屋內安裝了私家電梯，方便老人出入。然而近日悲劇發生，該87歲老人搭乘電梯時出現意外，在沒看清狀況下踩空，最終不幸身亡。對此，死者的外孫蘇先生懷疑電梯安全出問題，透露曾因樓層顯示錯誤而報修，惟無論是代理方還是供貨方都沒有派人檢修。



據了解，蘇先生的媽媽是外公的獨生女兒，他們2022年在松江區買了該套別墅給老人家養老，其中老人住在三樓。考慮到上下樓梯對一名八旬老人而言較為吃力，他們特地從網購平台購入一部電梯，安裝在別墅內。該液壓電梯價71800元人民幣，提供方是濟南凱傑重工機械有限公司，代理方則是上海張木藍空間設計裝飾有限公司。

今年4月18日晚，蘇先生的奶奶過世，一家人連夜趕往浙江杭州處理其後事，詎料20日，當他們趕回上海，悲劇便發生了。當日下午，他們回到家突然聽見電梯內有人喊「救救我」，於是從電梯門縫往下看，發現外公摔到了電梯井最下面，即負一層的位置，且掉下去已約半個小時。他們只好把旁邊的紗窗撬開，再從裏面把電梯間的門打開，救出老人。可惜當晚8時許，老人在醫院搶救無效身亡，死亡證明載明其因「高墜傷多處損傷」死亡。

涉事電梯。（新聞晨報）

對於事故原因，蘇先生解釋，是因為當時電梯在三樓，但可能因為一樓的電梯門沒有關好，所以電梯下不來，其外公只好從三樓走下來。過了一會，老人又想搭電梯上樓，但是轎廂此時仍在三樓，「由於電梯門沒有鎖死，他隨手拉開門，習慣性地一腳踏了進去」。

而類似事故已非首次出現，蘇先生介紹，電梯安裝至今仍沒有維修保養過，此前也曾出現過一些小問題，例如樓層顯示有錯誤，電梯外顯示在二樓，裏面卻顯示在一樓；又例如電梯運行期間會突然卡住。對此，蘇先生一家曾報修過，但無論是代理方還是供貨方，都沒有派人來檢修。

供應方和代理商事後查看電梯。（新聞晨報）

4月25日，供應方和代理商來到蘇家洽談事故賠償方案，但對於電梯本身的情況並未涉及。26日，濟南凱傑重工機械有限公司負責人表示，正積極與客戶協商處理事故，目前事故發生的具體原因尚不清楚，他們希望能讓鑒定機構對電梯做一個鑒定，找出原因，明確責任，然後再協商善後。