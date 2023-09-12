上海地鐵女乘客踩空　左腳卡月台及列車間縫隙受驚痛哭

上海地鐵昨日（11日）發生一宗罕見意外，有女乘客不慎將左腳踩入月台及列車之間的縫隙，動彈不得，受驚的她只能高聲哭喊，多名乘客見狀立即向車長及站台工作人員示意「不要開車」。



事發於上海地鐵8號線西藏南路站。網傳影片顯示，該名女乘客幾乎整隻左腳卡在月台及列車之間的縫隙，只能坐在不地等待救援，她一直高聲哭喊，大批乘客在周圍觀望並嘗試上前協助，有人用手擋住車門以防關上，車站工作人員即時到場了解情況。

有乘客稱，當時有很多人示意車長不要關門，不要開車，有工作人員立即拉下紅色緊急制動按鈕，並用對講機提醒車長不要開車，「很是嚇人，驚魂瞬間，有人及時報警，希望一切沒事」。

上海地鐵回應稱，事發於昨日上午7時許，地鐵8號線西藏南路站往沈杜公路站方向，一名乘客不慎將腳卡在列車與站台縫隙中，工作人員發現後立即施救，使用器材將站台邊緣的橡皮條撐開，將乘客救出後送院。經檢查，該乘客僅腿部皮外傷，並無大礙。

上海地鐵稱，由於列車行駛時車身會左右小幅擺動，因此站台與列車之間必須留有一定的安全空隙，確保列車通過。為防止乘客踩空，通常站台邊緣還會加裝橡皮條填補過寬的間隙。