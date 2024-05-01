華為高顏值HR走紅後自曝離職　網民：色誘完畢業生就跑是吧？

去年底，有網民發布一段華為線下招聘會的影片，令片中一名長相帥氣的HR走紅。該名HR就是華為的人力資源專員任悅超，其高顏值旋即成為網民談資，甚至有人調侃「領導講話我耍帥」、「華為你是懂招聘的」。



不過4月28日，任悅超在社交平台發布了自己的離職證明，受到網民關注。29日晚，任悅超在直播中確認自己是主動離職，而非被勸退，至於離職原因，是職業規劃和公司政策不符。



去年底，有網民發布一段華為線下招聘會的影片，任悅超的高顏值旋即成為網民談資。（影片截圖）

任悅超曾表示，自己2019年湖南大學畢業後找工作時 ，就業環境可能比現在好些，他投遞的簡歷主要集中在互聯網公司和地產公司，除了華為的Offer，他還拿到拼多多的管培生Offer，但最後選擇去了華為做財經相關崗位。比較外向的性格，加上喜歡可以更多與人交流的工作，他2021年3月又轉任HR。

去年導致其走紅的影片，令到華為官方帳號也迅速被粉絲們攻陷，甚至直言「華為別整這些沒用的，快把帥哥搬上來！」也有人表示，任悅超長得很像小說作品中的書模，「一副薄情寡義的樣子」。

任悅超2019年從湖南大學畢業後進入華為工作，後轉任人力資源專員。（大象新聞）

對於網友們的認可，任悅超感到很驚喜，為此親自開腔回應。他表示，雖然驚喜，但自己很快就冷靜下來了，認為這只是生活的一小部分，「實際上我在宣講會上與大家溝通時，找工作的同學們更多會注意我宣講的內容，而不是我本身。」但他很快就冷靜下來，因為「這只是生活的一個插曲，更多的時間、精力還是要放在工作上」。

而在生活中，任悅超也是潮男一名，與工作場合中西裝革履的他截然不同。任悅超曾表示，自己將生活和工作區分得很開。

不過距離走紅未到一年，任悅超便從華為HR離職，也因此再度受到關注，甚至有人笑稱「色誘完畢業生就跑是吧？」4月29日晚，任悅超在直播中確認，自己是主動離職，並非被勸退；又指離職原因是職業規劃和公司政策不符。

對於下一步規劃，他表示還是會做老本行，也會跟大家定期在直播中見面。

至於有人稱拋開華為HR這個標籤後，任悅超的話題性估計就下去了，任悅超本人回覆道「這一輩子是為話題性活的嗎？」他又強調，每個人都要對自己的決定負責，哪怕有一天後悔了，所有的後果都是自己來承擔。