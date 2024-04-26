制服難掩高顏值　女交警語氣溫柔指揮交通爆火　獲讚｢杭州朴信惠｣

近期，浙江杭州一名女交警在執勤時，因高顏值和溫柔的語氣，被網民稱為「杭州朴信惠」，引發關注。



網民拍攝的影片中，杭州景區交警大隊靈隱中隊的騎警李語蔚正在西湖邊站崗執勤，疏導交通。她語氣溫柔、耐心地告訴司機、路人：「師傅，你要被拍的哦」、「網約車進不去的呀」、「不要橫穿馬路了」。

一身交警制服仍難掩李語蔚的高顏值，有網民稱讚她是「杭州朴信惠」，「奶兇奶兇的好可愛」，還有網民專門前去「追星」。

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據悉，李語蔚是土生土長的杭州姑娘，從小在西湖邊上長大。帶著對這片土地的熱愛，在成為交警的三年裏，面對人來車往的遊客，李語蔚用如沐春風的語言、專業的態度耐心勸導，確保交通順暢。

對於網民的評價，李語蔚說，自己大學學習的是教育專業，所以比較善於溝通和傾聽。 24日，李語蔚亦在其抖音帳號發文感謝網民關注，表示會繼續努力。她的抖音帳號目前已有18萬粉絲追蹤。

網民睇法：



這樣的交警小姐勸導方式很有趣，能讓人印象深刻，願意聽從她的建議



這位交警小姐真是溫柔又有力量，勸導的聲音真動聽



冰冷嚴肅的制服反差一個鮮活的笑容



這不比明星美？



需要這些新血警察隊伍才能愈來愈好



希望你多站崗，而不是像某些網紅一樣擺拍，加油！

