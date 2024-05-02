重慶養老院護工虐待阿茲海默症老人　多次摑掌毆打　獲刑1年3個月

重慶一名身患阿茲海默症的老人在養老院居住時，多次遭護理人員摑掌，用抹布打臉等方式虐待毆打。近期，重慶市江津區人民法院審理結案這起重慶首例養老機構護理人員虐待被看護人案，判處看護員羅某某有期徒刑一年三個月。



據悉，老人張某某身患阿茲海默症，平時生活難以完全自理，家人因工作原因無法較好地照顧他，於是在經過多方篩選後選擇了重慶江津區某養老院。該養老院設施完備，條件較好，還會舉辦生日會等文娛活動。老人張某某從2021年2月開始入駐該養老院。

養老院安排護工羅某某負責老人的日常護理，羅某某接受過專業培訓並且持有養老護理員三級職業技能證書。剛開始，張某某生活尚能半自理，自己能夠吃飯、洗澡，也能簡單進行語言溝通，護工羅某某負責對其日常看護。

CCTV顯示，羅姓護工哦那個毛巾摔打老人。（澎湃新聞）

但隨著時間的推移，老人的病情逐漸加重，有時光著身體亂竄，甚至隨地大小便等。久而久之，羅某某便對其心生厭煩，為了出氣，多次無故以扇耳光、用抹布打臉等方式毆打張某某。張某某因身患阿茲海默症，無法向家人表明其遭遇。

據CCTV畫面顯示，2022年7月的一個下午，在養老院房間內，羅某某手抱紙箱面對面將張某某向後推倒，導致張某某頭部撞到窗戶下面的墻壁，接著羅某某扇了張某某一耳光，將張某某拉上床後又用手拍打其後腦勺。

羅姓護工抱著紙箱面對面將老人向後推倒。（澎湃新聞）

張某某家人看望張某某時，發現張某某精神狀態異常、眼中有血絲、走路緩慢，將其送到醫院檢查後報警。經鑒定，張某某顱腦損傷屬輕傷一級。

江津區法院審理認為，尊老敬老是中華民族的傳統美德，也是每個公民應盡的義務，被告人羅某某作為照顧老人生活的護工，負有看護職責，本應對被看護人悉心照料、保護，但其卻違背職業道德和看護職責要求，多次采用推搡、擊打等方式對被看護人進行傷害，情節惡劣，其行為嚴重損害了老人的身心健康，已構成虐待被看護人罪，依法應當予以懲處。根據羅某某的犯罪事實，結合其犯罪情節、危害後果及認罪、悔罪態度，法院判處其有期徒刑一年三個月。