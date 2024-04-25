山西六旬翁遭養老院綁鐵柱滿身傷　女兒斥：我爸是去養老不是受罪

山西曲沃縣有民眾反映，六旬父親在養老院被人捆綁在鐵柱上，送院後被診斷有腦出血及滿身傷痕，並控訴「掏錢送我爸是去養老的，不是去受罪的」。

曲沃縣官方人士稱，涉事老翁因小腦萎縮生活無法自理，同時患有皮膚病，養老院辯稱捆綁是為了防止老翁自傷。

4月25日，曲沃縣公安局通報稱，經查，涉事護工多次對李某石實施捆綁、毆打，現已被警方處以行政拘留15日並罰款。



涉事為山西曲沃縣樂昌鎮的天慈養老院。老翁的女兒李菊稱，父親多次雙手被捆綁到鐵柱上，「我進養老院看到我爸被綁的時候，我左手邊大概有2、3個養老院的護工，他們都在那邊站着，我們掏錢送我爸去養老院是去養老的，不是讓他去受罪的」。

李菊曾翻查閉路電視紀錄，發現父親每天被人捆綁在鐵柱上，「看了大概2、3天的監控，每天都有把我爸綁到鐵柱子上的行為」。後來，李菊接到養老院來電稱父親住院，「我們去了醫院以後，我爸在病床上，身上遍體都有傷，醫生說我爸兩側大腦出血，一部分是新的，一部分是舊的，不知道是因為毆打還是因為碰撞造成的」。

曲沃縣官方人士稱，初步調查老翁患有小腦萎縮，生活無法自理，同時患有皮膚病，養老院辯稱捆綁是為了防止其自傷，「他亂撓，自理不了那種的，他身上有皮膚病，給他抹了藥，不讓他亂撓了，把他手給控制起來」。目前，李菊父親生命體征平穩，正在醫院治療。

4月25日，曲沃縣公安局通報稱，經查，涉事養老院護工趙某發在照顧李某石期間，先後多次對李某石實施捆綁、毆打。根據《治安管理處罰法》第43條之規定，曲沃縣公安局對趙某發處以行政拘留15日並罰款500元人民幣。