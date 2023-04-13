跨境養老｜港澳長者入住南沙五星級養老院　申請方法、收費全看清

4月7日，廣州南沙區正式印發並實施《南沙區公辦養老機構入住本區港澳老年人實施方案》（下稱《實施方案》），向港澳長者首批開放50張南沙區公辦養老機構床位。

到底如何申請？申請人須符合哪些條件？養老院收費如何？以下一文看清申請條件、收費標準等內容。



適用對象

《實施方案》面向南沙港澳長者開放，申請者為在南沙區內工作（連續6個月以上）的港澳人士及其配偶的直系親屬，或已在南沙區內常住（連續6個月以上）的港澳長者。

申請者年齡須60周歲以上，無傳染病或傳染病已經治癒，或經傳染病專科醫院診斷無傳染性，無患嚴重精神障礙，且無發生傷害自身、危害他人安全行為及不存在傷害自身、危害他人安全危險，並且自願入住南沙區公辦養老機構。

下載申請表格：廣州市南沙區公辦養老機構入住評估輪候申請表（港澳老年人）

收費標準

港澳長者在輪候前要申請老年人照護需求綜合評估，入住南沙區公辦養老機構的收費標準，會按當地老年人照護需求綜合評估管理的有關規定執行。床位費、護理費按照南沙區公辦養老機構政府定價收取，伙食費按非營利原則據實收取。收費標準與南沙區戶籍長者一致。

南沙區養老院有多種房型，包括自理雙人房、介助雙人房及介護五人房，雙人房收費為每月700元（人民幣，下同），五人房收費為每月350元。床位費已包括水電費（每人每月20度電、10立方水），超出部分按實際支出收取。

護理費視乎長者需要，若長者能夠自理，每月收費為500元，至於半照顧護理（介助長者，日常依賴扶手、拐杖、輪椅等）及全照顧護理（介護長者，日常依賴他人護理），則分別每月收費800元和1000元。

伙食分為普通餐及鼻飼流質營養餐，費用分別為每月900元和1000元。伙食費將隨市場價格調整。

值得注意的是，長者入住時需繳交費用保障金15000元，用於緊急情況下的醫療救治、設施設備損壞賠償。上述費用不包括長者衣物、鞋襪、尿片、紙尿墊、洗漱用品等生活用品費用。

申請老年人照護需求綜合評估：廣州市為老服務綜合平台

申請輪候入住流程

申請人需接受前置評估（即老年人照護需求綜合評估）並向南沙區民政局提交有關文件，南沙區民政局負責資格審核，符合條件的進行公示，期滿後進入輪候隊列。

同一輪候通道按照申請人的老年人照護需求綜合評估登記，由高至低逐級排序。評估等級相同的，再按照申請人的申請時間先後順序排序。不符合條件者，南沙區民政局將作書面說明並退回，但申請人可提出覆核審請。

南沙區公辦養老機構接到南沙區民政局同意入住的通知後，2天內會通過電話、短訊等方式通知申請人，申請人要到南沙區公辦養老機構接受入住評估（如有特殊情況可上門評估），按照完成入住評估時間先後順序安排入住。

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南沙區養老院介紹

南沙區養老院是南沙區第一間公建民營養老機構，提供包括生活照護、出入院、膳食、醫療護理、文化娛樂、心理/精神支持、安寧服務、康復、中醫慢病管理等多項服務，可收住自理、半失能和全失能老人。

南沙區養老院位於黃閣鎮麒麟中學北側，全院佔地面積約1.3萬平方米，總建築面積約1.9萬平方米，共設400張養老床位，於2017年5月26日正式開業運營，2019年被評為廣東省五星級養老機構。

院內設有醫務室、藥房和康復室等醫療用房，有醫生、護士、藥劑師、康復師、營養師、社工等專業人員，其中以中醫慢病管理及康復理療，認知障礙康復為特色的醫療服務，打造醫養結合型養老機構。