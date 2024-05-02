女子7千買上海迪士尼套票成水魚：快速通道變普通隊　遭商家跟蹤

浙江杭州一名張姓女子日前斥資7700元人民幣，在淘寶一家金牌店鋪購買了多份上海迪士尼樂團門票、快速通道和導遊陪同的豪華套餐，打算與家人好好暢遊。詎料遊玩當天，張女士卻被告知確認收貨並給予五星好評才能帶領入園，且入園後導遊聲稱無法激活快速通道票，只能排普通通道，還多次誘導取消淘寶訂單進行線下交易等。更甚的是，當張女士不願妥協時，還遭到對方以「看你們怎麽玩」為由跟蹤、威脅。有律師分析，涉事商家已涉嫌構成虛假宣傳，還可能構成消費欺詐，可要求退一賠三。



4月22日，張女士在淘寶店鋪「上海迪斯尼票務」下單購買了3份豪華套餐及1份普通入園門票，出行日期為4月29日。其中豪華套餐每份2380元人民幣，包含入園門票、12項遊玩項目快速通、導遊安排觀看5個熱門演出，以及花車巡遊、煙花觀看指導位等。

張女士在淘寶店鋪「上海迪斯尼票務」下單購買了3份豪華套餐及1份普通入園門票。（澎湃新聞）

29日早上，張女士如期帶兩個孩子來到指定集合點，負責人萬某即場安排了導遊陳某，惟對方並未出示導遊證。之後，陳某要求張女士當場對淘寶訂單確認收貨並給予五星好評，完成後才帶領進園。張女士對此拒絕，認為需享受完服務才予以好評。萬某則稱是公司規定，為了「保障」導遊，若不從，錢就在淘寶平台監管着，還稱「不願意，那你就在這兒呆着吧」。

為令孩子留下開心回憶，張女士決定妥協，可是入園前後的體驗都不似預期。入園前，另一名男性負責人稱早上有些項目只開一條通道，有些則需要檢修，因此讓她入園後不要糾結是否快速通道，「排隊也就5到20分鐘」。雖然前兩個項目因人流少，確實無需排隊，但當一行人遊玩至第三個項目時，排隊的通道顯示要等待50分鐘，此時張女士才從迪士尼工作人員口中，得知自己排的只是普通通道，而非快速通道。

對此，陳某卻聲稱「項目激活有延遲」，最快也要兩三個小時，「只能這樣玩」，之後便不再回覆。張女士要求陳某保障剩下9個項目的快速通服務未果，最後在僵持一個小時後決定報警。而民警到場調解時，負責人明確表示，剩下的快速通服務「一個都做不到」。

由於糾紛已浪費大量本該用於遊玩的時間，張女士要求商家全額退款並補償住宿費用，惟遭拒絕。錄音中，萬某還當場報出了張女士的詳細家庭地址，後者認為此舉帶有威脅性質。更甚的是，當張女士一家走出警務室，想重返園區，萬某竟找人跟着他們並稱要「看你們怎麽玩」。之後，他們在民警的護送下重新入園，但人流愈來愈多，其中創極速光輪排了90分鐘卻說設備故障，導致一家人全程只玩了3個項目，失望而歸。

花了高價卻換來了一肚子氣後，張女士向淘寶投訴該店鋪虛假銷售，拒絕履行承諾，但賣家回覆稱不存在欺騙行為。當內媒致電萬某查詢時，對方竟稱「不記得這事」，隨後掛斷。至於店鋪關聯公司工商信用資料公示的電話也無法接通。

據報道，張女士一家的遭遇並非孤例，在社交平台上，可見有類似經歷的消費者不在少數。有律師分析指出，涉事商家宣傳提供快速通道服務的尊享卡，實則讓消費者一大早排隊入園，並未提供有關服務，已涉嫌構成虛假宣傳，還可能構成消費欺詐，可要求退一賠三。