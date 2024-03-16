要袋唔要命！上海迪士尼人氣袋現搶購潮　排隊8小時撲空集體失控

大陸上海迪士尼樂園內甜心糖果屋，日前上架包括達菲（Duffy）在內3款熱門包包，吸引大批粉絲排隊搶購，不過由於備貨不足，不少人等了8小時撲空，造成群情激憤，場面一度失控。



網傳影片中，不滿買不到新包的民眾拒絕離開，一邊高喊「解決」兩字，一邊試圖衝破保全人牆，闖進商店內，現場一片混亂，衝突中有人被擠倒在地，險些引發踩踏，也有人因情緒激動、缺氧等，引發身體不適。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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據《新民晚報》消息，3月13日上海迪士尼樂園內的甜心糖果店開賣「達菲大臉包」、「可琦安（CookieAnn）提包」、「可琦安（CookieAnn）雙肩背包」三款包包，一早店外即排起長隊，傍晚時分，由於部分熱門款售罄，少數未能如願購買到商品的排隊人員情緒激動。

陳女士向記者表示，在得知迪士尼樂園內的甜心糖果屋會上新幾款包，其中包括她非常喜歡的兩款包，有年卡的她便興沖沖地請假趕往現場排隊，為了排隊一天都沒有吃飯，「早上10點來排隊，排了8個多小時，結果晚上6點多才跟我們說貨沒了，不賣了！」

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對於該場騷動，上海迪士尼事後表示，十分感謝遊客和粉絲對度假區商品的熱情與喜愛。由於庫存有限，度假區演職人員在現場不斷提醒當天排隊的遊客，無法保證每位進入商店的遊客均可購買到該商品。

未來，上海迪士尼度假區將持續優化運營方案，讓更多遊客享受購物體驗，購買到心儀的產品。同時，再次提醒所有遊客必須時刻遵守樂園須知以及現場演職人員的提示和指引。

上海迪士尼也表示，將始終與相關部門緊密合作，打擊度假區內未經授權的轉售和非法商業活動。對於違反相關度假區須知的遊客，度假區保留終止其繼續遊玩和禁止其再次進入度假區的權利。

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