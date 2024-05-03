上海女鑽漏洞偷公司1350萬元　沉迷炒股虧清光　12年後始被揭發

上海青浦公安分局近日處理了一宗時間跨度長達12年的職務侵佔案件，任職公司財務的女子朱某以分紅等名義侵佔公司資產多達1350萬元人民幣，不但如此，沉迷炒股的她還把錢悉數虧光。然而因公司存在嚴重漏洞，這12年間竟無人發現朱某的行為，直到近期朱某因病住院，公司才發現賬目對不上。目前，朱某已投案自首。



報道指，朱某2010年通過進入涉事公司，2012年，老財務正式退休，朱某就此成為全公司唯一的財務。而正是因為這一嚴重漏洞，讓她的職務侵佔行為能維持那麽長時間。而這些非法收入，卻被她毫無保留地投入到了股市和期貨市場，最後虧清光。

直到近期，作為公司唯一一名財務的朱某因病住院，公司老板又急着發工資，就讓朱某交接一下賬目。結果第三方公司始發現賬目出奇混亂，還少了1000多萬。

2024年2月10日，朱某在家人的陪同下到派出所投案自首，縱然一開始對審訊表現出了負隅頑抗的態度，但當民警將一份份轉賬記錄、流水清單放到其面前時，其心理防線徹底崩潰。

朱某已投案自首，並表示往事不堪回首。（「案件聚焦」微信公眾號）

經警方調查，朱某炒股的情況基本上都是虧空的。雖然朱某曾用這些錢買房，不過後來也被她抵押用於炒股。其前夫稱，在他們共同生活期間，朱某曾研究股票到淩晨半夜，非常癡迷於炒股。

警方又提醒，公司要完善財務制度，呼籲公司不要把「錢袋子」交到一個人手中。