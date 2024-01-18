曾稱「2800點以下遍地是黃金」　胡錫進炒股最新動態：補倉12萬

撰文：陳進安
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《環球時報》前總編輯胡錫進的一言一行向來受到不少網民的關注，除了活躍於發表時評，他近年還進軍股市。周四（18日），市場再現調整，滬指2800點告破，而胡錫進兌現昔日承諾，發文稱自己補倉了12萬元（人民幣．下同），本金從48萬元上升到60萬元。不過由於目前虧了約7萬元，所以顯示的本金只有不到53萬元。

作為新晉股民，胡錫進曾稱自己有機會就加倉。而此前2023雪球嘉年華上，資深財經媒體人周媛曾詢問胡錫進跌到什麽位置會考慮加倉，胡當時回應稱：「我希望沒那一天，但是如果股市跌到2800點以下，我肯定敢加倉，2800點以下遍地都是黃金。」同時，胡錫進發布微博笑稱「周媛啊，你不要這樣咒我」，並附上了當時的對話片段。

胡錫進宣布補倉。（網上圖片）

在最新發文中，胡錫進表示，這兩天股市跌得讓他有些看不懂，但不管是不是「飛蛾撲火」，他對這次補倉義無反顧。他又指，所有技術性的分析都解釋不了當下的暴跌，他能夠最後依賴的只有常識，以及常識背後的信念。他表示：「2800點以下遍地是黃金，這是一位有經驗的老股民對我說的，也有專業人士私下對我這樣說，我相信這個判斷，它不會在時間中沉默。」

胡錫進坦言，這次自己是在市場的一片驚慌中補倉，其最大支撐力就是「當別人都驚慌時，你不要恐懼」。直到現在，他也是相信這個時候補倉肯定比如果股市已經很高時再去追，長期風險要小很多。此外，胡還特別聲明，這是個人的信念選擇，不呼籲任何人模仿自己，「希望大A能夠早日重新站起來，等待反攻的沖鋒號！」

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