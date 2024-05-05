有片｜私家車惠州沙灘高速漂移撞飛女遊客 　肇事司機遭治安拘留

5月2日，廣東惠州市惠東縣有人在沙灘上「飛車」，一名女子被撞倒地，警方接報到場調查。警方證實，被撞女子只是皮外傷，肇事司機已被治安拘留。



影片顯示，不少遊客在惠東縣平海鎮南門海域沙灘漫步遊玩，一輛私家車順海岸線疾馳而來，飛奔一段後調頭再以「S」形繼續飛車，一名正在海邊遊玩的女遊客閃避不及被撞，司機立即剎車。

事後多人上前了解傷者情況，後來有醫護人員持擔架到場，警方接報到場處理。網傳肇事車輛型號為長安UNI-V，車牌為粤S（東莞）。

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附近酒店的工作人員介紹，事發地點是一個公共沙灘，按照規定，汽車不能進入沙灘範圍，相信涉事私家車是從另外一個沒有人看管的出入口私自駛入沙灘。

警方證實，發生事故後，當地派出所趕赴現場處理，女傷者的傷情並不嚴重，只是皮外傷。肇事男子司機為外地人，當日結伴來該沙灘遊玩，在沙灘「飛車」時撞到人，事後已被治安拘留。

5月4日，平海衛生院工作人員介紹，女遊客受傷後在該院做了簡單包紮，後轉院惠東縣第二人民醫院繼續治療。

同日，惠東縣平海鎮政府主要領導帶隊開展沙灘環境全面整治行動，工作人員分成多個小組，耐心勸阻車輛進入沙灘；對於已駛入沙灘的車輛，工作人員及時上前勸離。

此外，執法隊人員嚴格整治沙灘上的亂擺亂賣行為，依法清理一批佔道經營的商販，並對其違規行為作出嚴肅處理和宣傳教育，提醒他們遵守規定，共同維護沙灘環境。