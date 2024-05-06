浙江夫婦駕Tesla Model Y衝下山車毀人亡　事發行車數據消失引疑

五一前4月27日，浙江金華一對夫婦駕駛Tesla Model Y新車時，從盤山公路路段衝下山路，兩人最終搶救無效不幸身亡，留下兩個還在讀書的孩子。



事發已過8日，二人的表弟湯先生稱，交警表示事發時車速達到120KM/h，且行車紀錄儀影片數據亦無故消失，事發現場亦未有任何制動減速痕跡，種種跡象讓家人們對事件充滿疑惑和不解，希望能早日找到答案。



湯先生介紹，表哥姓陶，今年41歲，金華市蘭溪梅江鎮人，表嫂則比表哥小兩歲。「夫妻倆在金義新區做電商，經過這些年努力，在當地也買了房子，兩個孩子一個帶在身邊，一個在老家上學。」發生事故的Tesla Model Y是表哥去年花30萬購買，截止事發時僅開了6個月左右。

4月27日，二人駕車送大兒子回老家上學，之後就駕車沿著潘石線回金義新區的家。這條雙向單車道的山路兩個人不知走過多少回，每一個彎都記得清清楚楚，從未在此出過事故。

夫婦二人駕駛Tesla出事路段已十分熟悉，從未在此出過事故。

當日下午5點20分，夫妻二人駕車在潘石線翻越太陽嶺時車輛撞壞護欄，衝向山下，翻滾30多米才停下，雖然當時路人立即報警，還是車毀人亡二人不幸遇難。「表嫂在救護車上就不行了，表哥搶救到了很晚，可還是沒救回來。」

湯先生說，事發後，家人試圖向交警了解事故的情況，可至今沒人願意多說，而這個過程中，他們也對這次事故產生了很大的疑惑。

第一個疑惑就是車速，在交警隊處理事故的警察向領導匯報稱，當時最高車速達到了120km，這個數字讓家人們都很震驚，盤山公路上怎麽可能開這麽快。

第二，是現場沒有煞車制動的痕跡，事發後湯先生和家人們去了現場，他們發現一個很奇怪的情況。「靠近山體的一側有明顯的刮擦痕跡，大概延續了三四十米，直到一個右轉的轉角痕跡才消失，車也是從這里沖下去的，而整個過程沒有任何煞車的痕跡，這多少對於有20年駕齡的表哥有點不可思議。」

湯先生及家人推測，事發時表哥可能試圖以刮擦山體的形式讓車輛停下來，直到轉彎處來不及了，才沖下去，如果這種情況是真的，那當時夫妻倆是多麼絕望。

對於這起事故最大的疑惑，就是整個事發過程行車記錄儀竟然沒有任何數據。交警稱，出事前的行車記錄儀數據都是完整的，就是出事這段時間數據沒有了，具體原因不清楚。「按道理車輛在行駛狀態行車記錄儀肯定有用的，即使撞擊讓它癱瘓沒用，那撞擊瞬間的記錄總是有的，可現在民警說直接沒有了，多少讓人覺得匪夷所思，不得不有其他不好的想法。」

湯先生表示，事發後，Tesla相關工作人員趕到交警隊，與警方溝通，但並未與家屬交流。更讓家屬意外的是，白天剛在交警隊說過要對車輛質量進行檢測，當晚家人竟然接到一位自稱處理Tesla報廢車輛的人，來電詢問車子要不要賣，他可以回收。

而對於出事車輛，死者陶先生14歲的大兒子在交警隊做筆錄時就明確此前就有幾個故障出現過，一是車子召喚功能不能用，輪胎會出現不規則擺動，二是開啟AP輔助駕駛車子會自動加速，而且停車時車子會大幅度抖動。

對此處理此次事故的警方表示，具體的情況他們還在調查中，弄清楚後會及時告知家屬。Tesla方面相關負責人則稱，這起事故他們已經關注到，目前還是以警方的信息為準，他們會提供警方必要的支持，但主要是警方在處理，他們不便過多幹涉。