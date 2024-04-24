Tesla國內應屆畢業生遭撤回錄用　部分被裁員工未獲「N+3」賠償

4月15日，美國電動車生產商Tesla（特斯拉）宣布全球裁員10%。《IT之家》報道，Tesla在國內取消了所有應屆畢業生的錄取通知，但統一提供一個月底薪賠償。



被Tesla毀約的網民在社交平台上發文稱，在春節招聘即將結束時，他們突然接到Tesla撤回錄用的通知，Tesla統一提供一個月底薪賠償，但此時再去找工作難度很大，一旦春招失敗失去應屆生身份將更加難以找工作。還有網民表示，「還沒上班就被公司單方面違約，感謝特斯拉讓應屆大學生真正做到畢業即失業」。

有原本被錄取的國內應屆畢業生，收到Tesla的撤回錄用通知。（微博＠九派新聞）

《九派新聞》報道，被Tesla毀約的本科畢業生李同學稱，他在今年3月份通過春招投遞簡歷，經過初篩及三輪面試後獲Tesla錄取，被解約前已簽署就業協議書，並通過公司簽章反饋，處於待入職階段，但在4月23日被通知無故解約。

李同學表示，他簽約的崗位是Tesla研發工程師，上班地點為Tesla上海超級工廠。4月23日，他收到Tesla方面來電溝通解約事宜，對方後來通過短訊發送解除錄用通知函（解約函）的鏈接，簽署完成就徹底從Tesla離職。他透露，三方協議上的違約金是0元，這次解約會給簽了合同的應屆生一個月底薪的賠償。

位於上海自由貿易試驗區臨港新片區的Tesla上海超級工廠。（新華社）

另據此前報道，Tesla中國這次裁員比例遠不止10%，銷售部門是裁員重災區，補償方案更從「N+1」變成「N+3」（工作年限+3個月工資）。不過，有被裁員工稱未有取得「N+3」賠償。

《九派新聞》報道，被裁的顧女士於今年1月28日從事Tesla銷售崗位。4月15日，她被店長通知裁員，理由是其業績不符合公司規定，並要求她立刻簽署離職申請，填寫「個人原因」離職，「整個流程只有短短5分鐘的時間」。

顧女士的離職申請。（九派新聞）

當晚，店主向顧女士要求需重新簽署離職申請，對方稱因離職原因為「個人原因」，不會影響以後找工作，但全程沒有提及關於賠償的問題。

4月16日，顧女士得知Tesla有一大批裁員，大家都獲「N+3」賠償，但其店長表示，顧女士因入職未滿3個月而未獲賠償。顧女士稱，被裁的員工大部分都獲賠償，「但也有少數和我一樣的情況，江西那邊也有6名員工被裁沒有賠償，我們打算爭取到底，沒有結果會勞動仲裁」。