Tesla訴西安維權女車主名譽侵權　索賠500萬　勝訴僅獲賠2000元

2021上海車展上，2名女車主現身特斯拉（Tesla）展台，身穿寫有「剎車失靈」的T恤，站在車頂上維權，不斷大喊抗議「特斯拉剎車失靈」。此後，Tesla和2名女車主之間展開了長達2年的「法庭拉鋸戰」。

近日，法院就Tesla起訴其中一名李姓女車主名譽權侵權案作出二審判決，認定李女士名譽侵權責任成立，須向特斯拉公開賠禮道歉並賠償2000元（人民幣），同時承擔2萬元車輛鑑定費。經鑑定，涉案車輛不存在煞車問題。



綜合內媒報導，Tesla一審要求李女士賠償500萬元，但被駁回。

法院一審判決書顯示，根據Tesla提供的微信聊天記錄可以證明，事故發生前，李女士將其涉案車輛存在剎車問題已向Tesla銷售人員進行了反映，關於Tesla主張李女士捏造事實侵害其名譽權的主張法院不予支持。

其次從發生原因來看，Tesla銷售人員未對李女士的反映積極回應，未對車輛進行實地檢測，致使雙方發生爭議，故Tesla行為在本案發生的原因上有一定的客觀因素。最後，作為知名品牌的汽車銷售商對於消費者提出的合理訴請應當積極回應，發現問題、積極解決問題才能不斷提高其產品質量及服務質量，從而提升其社會評價。

對此，2021年12月14日，西安法院一審判決，駁回Tesla的訴訟請求，包括讓李女士公開賠禮道歉，以及賠償Tesla因侵權遭受的經濟損失及維權費共計人民幣500萬元。

一審後，Tesla再次提起上訴。2023年11月9日，西安法院對此案作出二審判決。認定西安李女士名譽侵權責任成立，須向Tesla公開賠禮道歉並賠償損失2000元，同時負擔車輛鑑定費2萬元。

Tesla方面表示，事件對公司造成的損失龐大，經司法評估機構評估特斯拉訂單及商譽損失高達上億元，Tesla將繼續上訴。當事人李女士亦表示，將繼續上訴，同時尊重法院一審判決結果。

2021年上海車展 2車主Tesla展台維權大喊「煞車失靈」

據此前報導，2021年2月河南張女士父親駕駛Tesla Model 3在通過紅綠燈路口時發現腳踩煞車未能減速，隨後發生追尾最終撞向路邊水泥防護欄才停下。同年3月，西安李女士同樣駕駛Tesla發生交通事故。

2車主在上海車展Tesla展台維權，稱Tesla「煞車失靈」。

2021年4月19日，2021上海車展開幕，李女士與張女士2人身穿寫有「剎車失靈」的T恤現身Tesla展台，並站在車頂上維權，不斷大喊「特斯拉剎車失靈」。幾分鐘後，2人被拉下並抬離現場，展台隨即拉起封鎖線圍封。當日，張女士因擾亂公共秩序被公安機關行政拘留，李女士則被處以行政警告。

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