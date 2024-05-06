有片｜男童坐副駕理想汽車無人駕駛　官方：該危險操作要堅決杜絕

5月5日，網傳一段司機離開駕駛座，副駕駛座有一名男童的情況下，讓理想汽車在「無人駕駛」狀態下自動行駛。

理想汽車客服指出，汽車的輔助駕駛功能現階段是輔助駕駛而非自動駕駛，前述情況非常危險，要堅決杜絕。



影片顯示，一輛理想汽車在道路上行駛，駕駛座上沒有司機，只是把安全帶插上，副駕駛座有一名男童，且未配戴安全帶，道路前方有其他車輛行駛。發布影片的博主表示，此行為完全是危害公共安全。由於此類影片大多為轉載，未能確認拍攝的明確時間和地點。

《極目新聞》報道，5月5日，理想汽車客服稱已關注到該影片，並將情況向相關工作人員反映。

該客服表示，這種不文明的駕駛行為，是司機繞過系統的監測，或是系統警告至緩退期間進行的危險操作。汽車現階段是輔助駕駛，並非自動駕駛，在行駛過程中，手離開方向盤一定時間，系統會發出提示。司機是車輛的第一負責人，行駛過程中需要隨時接管車輛，「我們是堅決杜絕這樣的操作的，太危險了」。

網上並非首次傳出理想汽車在「無人駕駛」狀態下自動行駛。去年7月，一輛無人駕駛的理想汽車以時速120公里/每小時在高速公路上行駛，有水瓶插在軚盤上，副駕駛座的男子正在觀看電視劇《狂飆》。

同月，網上再傳出一張理想汽車銷售員的朋友圈截圖，圖片中男童在一輛理想汽車內寫功課，並配文「周末換個地方寫作業，出去玩，路上寫作業，兩不誤」，再度引起爭議。

當月，理想汽車官方微博也發布提醒稱：「現階段仍然是輔助駕駛，不是自動駕駛。司機是車輛的第一負責人，需要保持手扶方向盤，隨時準備接管。例如在鬼探頭或車輛緊急加塞場景，車輛系統處理能力往往不如人類這麼迅速；在某些施工場景，系統甚至不認識攔截在道路中的障礙物。這就需要駕駛員始終保持正確的坐姿並注意路況，以便及時接管，避免發生事故。」