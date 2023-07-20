理想汽車高速路無人揸狂飆120碼　車企：輔助駕駛必須手握方向盤

近日，一輛無人駕駛的理想汽車在高速公上飆車至120碼，且副駕座椅上還在播放電視劇《狂飆》。昨日（19日），浙江一位網民發布了這段影片引發熱議，呼籲嚴查此類車主司機。高速交警回應事件稱，將介入調查。

然而，這類危險行為並非首次，理想汽車曾對此表示堅決反對，亦提醒車主輔助駕駛並非自動駕駛。



網傳影片顯示，拍攝者坐在理想汽車的後座，車輛時速顯示為120公里每小時，空無一人的駕駛室中僅有一個水瓶插在方向盤上；副駕駛位坐著一名男子，正在觀看電視劇《狂飆》。影片中，一名女子還稱：「你看理想好牛逼，我們坐在後排，它自己幫我們開，我們在追劇。」

影片發布者的IP地址顯示位於浙江，他在評論區呼籲，嚴查此類車主。還有網民轉發時表示，「理想汽車這個是輔助駕駛，不是無人自動駕駛啊。」

據極目新聞報道，車窗外的路牌顯示，這輛車正行駛在S3高速，前方地點為四川安岳和重慶，前方還有一處交通樞紐通往S40高速。據此判斷，影片拍攝地點為渝蓉高速往重慶方向，接近童家樞紐的位置。

對此，理想汽車工作人員指出，啟動理想汽車輔助駕駛功能時，駕駛員需要坐在駕駛室，並手握方向盤。該工作人員亦表示會有專門工作人員對網傳影片進行回覆。四川高速交警相關工作人員亦表示，會進行調查處理。

理想汽車：輔助駕駛非自動駕駛

此類事件並非首次，2021年時就有車主發影片炫耀，其在理想ONE的車內將主駕座椅和副駕座椅全部放倒，平躺在車內。

當時理想汽車曾通過官方微博回應表示，已注意到有車主在使用安全卡扣等危險裝置的情況下，錯誤使用輔助駕駛系統。並對此類情況表示堅決反對，要求所有車主按正確方式使用輔助駕駛系統。

理想汽車同時介紹，輔助駕駛系統必須在系安全帶的情況下才可使用，行駛時雙手不可離開方向盤。方向盤帶有握力傳感器，可以通過視覺、聽覺報警提醒司機，若駕駛員在一段時間內不接管方向盤，系統將自動退出並禁止使用輔助駕駛功能。理想汽車亦強調，輔助駕駛並非自動駕駛，請車主們正確使用，安全駕駛，珍愛生命。

業內人士分析，部分車主可能通過購買安全帶卡扣和方向盤助力器騙過系統，實現無人駕駛的輔助駕駛功能。在上述影片中，司機用水瓶卡在方向盤上，便是代替助力器的功能。

除上述網傳影片外，19日晚還有網民曝光另一段影片，顯示無人駕駛的理想汽車，在高速上行駛。理想汽車也曾表示，堅決反對這種置自己和家人及所有交通參與者的人身安全於不顧的擺拍行為，也請大家不要傳播此類違法視頻。