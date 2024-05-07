香飄飄諷日核污水引愛國狂歡　直播間銷售暴增400倍　股價攻漲停

近日，香飄飄諷日事件引發熱議。有遊客曬出香飄飄旗下MECO果汁茶在日本京和商店大久保店的產品上印有嘲諷核污水排海的標語。雖日本商店澄清非官方作為，是員工個人行為，但不少內地網民對此高度支持，香飄飄直播間銷售額隨後大漲400倍，同時也反映在6日股價攻上漲停。截至7日上午11時，香飄飄股價開盤仍持續上漲5%左右。



據《中新經緯》、《每日經濟新聞》等內媒報道，MECO果汁茶在日本京和商店大久保店的產品杯套上，印有中文和日文、內容包括「無恥」、「0.1%的土地汙染了70%的海洋」、「可以沒有日本不能沒有海洋」等嘲諷日本核廢水排海的標語。

香飄飄公司微博4日發文回應，「我們的員工是好樣的！」。5日凌晨，再有網民拍到香飄飄董事長蔣建琪為赴日回國員工舉牌接機。

事件引發持續熱議後，4日、5日共超千萬名網民湧入香飄飄官方旗艦店抖音直播間購買同款產品，店鋪直播日銷售額由原來的2500元暴漲至100萬元（人民幣，下同），漲幅高達400倍。5日晚間，香飄飄總裁楊冬雲甚至直接走進直播間，稱國貨品牌要對國人好，公司已給予製作該標語的員工10萬元現金獎勵，並請直播間觀眾喝了10萬杯果茶。

對此，有內媒致電日本京和商店大久保店，接線員工回應稱，店裡沒有賣過這個字樣杯套的奶茶，「這個不是我們店裡的」。《21世紀經濟》則引述香飄飄投資者熱線相關人員說法表示，「這不是公司主動去做的一個行為，是員工個人行為。」

網民亦購買香飄飄表達支持。（網上照片）

截至目前，「香飄飄日本超市諷刺核廢水」、「回應產品包裝諷日」、「董事長現身機場接赴日回國員工」等相關話題，頻頻登上微博熱搜。不少內地網民支持香飄飄的做法，評論「好樣的」、「支持愛國行為公司」，也有網民批評這是營銷炒作手段「消費愛國情緒」。