上海現「收費廁板」充值千元可用13.8萬次？企業回應：不想可不用

上海康橋近日出現「付費廁板」，充值1000元（人民幣．下同）可以用13.8萬次，引起網民熱議。



上海康橋近日出現「付費廁板」。（澎湃新聞）

根據網民爆料，用家若想坐乾淨的廁板，需要付費0.9元，充值1000元可以用13.8萬次。對此，網友計算稱，按每天3次算，也要126年以後才能盡次數。對於事件，有網民認為市場只要有需求，也是見怪不怪的事情，但也有網民認為公共場所本就應該保障提供乾淨的服務，故這不是錢多錢少的問題。

涉事公司寶淞物聯負責人周二（7日）回應表示，網傳付費廁板位於康橋的太平洋中環廣場，售賣的對象為個人而非企業或者商場。而網傳截圖是之前在某次展會，用作展示的測試頁面，目前實際售賣的套餐中，只有20元、50元、100元三檔，片中出現的只是用作測試，實際上並不售賣，並且1000元標注的是1533次，並不非網傳的13.8萬次。

網傳用家若想坐乾淨的廁板，需要付費0.9元。（澎湃新聞）

對於工作人員曾對外聲稱千元套餐已在售賣，上述負責人表示，對方誤以為是業務電話，所以才這麽說，其說法有誤，並且其也不清楚測試頁面的情況。對於網民質疑涉嫌強制收費，負責人也回應道，般會裝兩個廁板，用家如果不想使用收費的，可以把普通廁板放下來。至於1000元用13.8萬次，他表示根本不可能，「每次才1分錢都不到，耗材成本都跟1分錢差好幾十倍」。