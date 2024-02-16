海南春節旅遊｢再招風｣　遊客住民宿10天花2萬　退房被要求擦馬桶

海南旅遊市場今年春節檔期大旺，隨著假期尾聲，近日返程機票價格成暴漲之勢，出現「去程一千元，回程一萬元」（人民幣，下同）的現象，讓相當多遊客抱怨「有來無回」、敗興而歸。15日再傳有一名遊客在網上發布影片，稱自己在海南島租房遊玩，10天的住宿費用達2萬元，然而在退房時卻被告知，必須將馬桶擦得乾乾淨淨才能離開。當地部門已介入協商處理。



綜合《北京日報》、《封面新聞》等內媒報道，一名網民15日發布影片，指稱自己在海南海花島租民宿過年，花費2萬元住10天，退房時被要求擦馬桶引發網民關注。

一名網民發影片稱在海南海花島租民宿過年花2萬住10天，退房時被要求擦馬桶引發網友關注。（影片截圖）

海南儋州市旅遊和文化廣電體育局一名工作人員16日回覆內媒採訪，稱該宗事件是租客與仲介公司因衛生問題發生糾紛，目前已經協商處理。該工作人員告訴記者，因為是託管的民宿，租客退房時是否有義務打掃衛生，要以雙方出租合同上的協議為主。

對此，網民意見不一。有網民認為，租房不是住酒店，退租時當然要打掃乾淨，房東的要求沒問題。但也有網民認為，10天2萬元房費，已經很高了，再讓租客自己打掃有點說不過去。但不少意見認為，片面之詞不足為信，「不是誰先發影片，就說誰就對」，認為房東也應拿出影片證據，接受社會公評。